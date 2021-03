XV de France. A quand remonte la dernière victoire avec 21 points d’écart face à l’Ecosse ?

La dernière fois que les Français ont remporté un match contre le XV du Chardon avec 21 points d’écart, c’était en 2008 à Murrayfield, sous l’ère Lièvremont.

Le contexte :

Ce fut le choc des extrêmes. Un an plus tôt, la France terminait vainqueur du tournoi, tandis que l’Ecosse, elle, terminait à la dernière place. Les Ecossais cherchaient à montrer un autre visage, alors que les Tricolores, eux, voulaient confirmer, cherchant une troisième victoire de suite dans la compétition, après 2006 et 2007.

Le contexte, c'est également rappeler qu'il s'agit du premier tournoi post-Coupe du monde 2007. Le XV du Chardon avait fini quart de finaliste, et le XV de France demi-finaliste. Le match, le premier de l'ère Marc Lièvremont, promettait beaucoup. Et on n’allait pas être déçu par nos Bleus...

L’essai du match :

Comment ne pas s’en rappeler ? On joue la douzième minute de jeu, quand Vincent Clerc marque le premier essai du match. Dans les 30 mètres écossais, Elissalde éjecte le ballon rapidement petit côté, pour Trinh-Duc qui transmet aussi vite à Clerc. Une super combinaison, avec un une-deux magnifique du duo toulousain aux chaussures flamboyantes oranges, Clerc-Heymans.

S’ensuit un essai de Julien Malzieu dix minutes plus tard. Et pour clôturer le tout, Vincent Clerc inscrit un doublé dans le dernier quart d’heure. L’autre Toulousain, Jean-Baptiste Elissalde transforme tous les essais, tandis que Damien Traille marque deux pénalités. La cabane est tombée sur le chien, comme on dit. Côté écossais, c’est bien maigre. Dan Parks inscrit les seuls six points de son équipe, avec un drop et une pénalité. L’écart est creusé : 21 points d’écart. Le score final ? 6-27 pour nos coqs.

Les équipes :

Bien entendu, aucun des joueurs sur la pelouse à l’époque ne joueront vendredi. En revanche, William Servat, titularisé au talon lors de ce match, fait aujourd’hui partie du staff français. Tout comme, Mike Blair, titularisé à la mêlée, fait partie du staff écossais. Côté français, seul trois joueurs sont encore en activité : Morgan Parra, Fulgence Ouedraogo et François Trinh-Duc.