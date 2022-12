VIDÉO. TOP 14. Non mais vous avez vu cet essai totalement fou de Barré face au Racing ?

Lors du derby parisien entre le Racing 92 et le Stade Français, l'arrière des soldats roses Léo Barré a inscrit un essai de génie, en solitaire qui plus est.

Samedi dernier, pendant que nombreux d'entre vous se préparaient certainement pour le réveillon de Noël, Parisiens et Racingmen croisaient le fer à La Paris La Défense Arena, pour le compte de la 13ème journée de Top 14. Un derby tendu, qui a finalement vu les hommes de Quesada écraser ceux de Travers, sur le score de 48 à 10. Un revers cinglant pour les Franciliens, qui enchaînent une troisième défaite toutes compétitions confondues. Dépassés dans tous les compartiments du jeu, les coéquipiers de Fickou sont tombés sur plus forts qu'eux. D'autant que de leur côté, les Parisiens ont certainement réalisé le meilleur match de leur saison ! Macalou, Segonds, Parra... Tous ont été au rendez-vous. Sans oublier bien sûr la jeune pépite du club de la Capitale, Léo Barré.

TOP 14. STADE FRANÇAIS. Léo Barré, la future grosse révélation de la saison prochaine ?

Placé à l'arrière pour l'occasion, l'habituel ouvreur a été excellent durant l'ensemble de la partie. Sa prestation XXL a même été récompensée par un essai. Et quel essai ! Tout part d'une chandelle montée par celui-ci, dans le camp du Racing. Gêné dans sa course, Barré arrive néanmoins dans le bon timing, et enlève le ballon au nez et à la barbe d'Antoine Gibert, d'une main qui plus est. Un petit jongle incroyable, qui a fait la différence sur cette action, Barré n'ayant plus qu'à courir pour aplatir le ballon derrière la ligne. Une réalisation qui prouve toute la classe de ce jeune joueur, mais qui a surtout permis au Stade Français de ruiner les derniers espoirs du Racing 92.

TOP 14. RUGBY. Après la fessée du Stade Français Paris, Lorenzetti allume ses joueurs