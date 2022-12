TOP 14. RUGBY. Après la fessée du Stade Français Paris, Lorenzetti allume ses joueurs

À la Paris La Défense Arena, le Racing 92 a subi un douloureux revers (10 à 48) par leurs voisins du Stade Français.

Avant ce match, le Racing 92 était second de Top 14. Malgré une parenthèse européenne avec beaucoup de désillusions, Gaël Fickou et ses coéquipiers espéraient reprendre sur des bases solides en championnat. Pour l’occasion et pour motiver les troupes, quoi de mieux qu’un derby francilien un après-midi de réveillon ? Visiblement, un bon paquet de trucs au vu de l’entrain montré par les joueurs de Nanterre. Après le match, Jacky Lorenzetti, président du club, a fait part de son mécontentement à la presse. Il félicite le vainqueur du jour et affirme “qu'en quinze ans de présidence, (il n'avait) jamais vécu un tel cauchemar.” Pour Rugbyrama, il complète sa pensée ainsi :

J'ai éructé pendant cinq minutes... J'ai passé ma déception et mes nerfs sur eux... Ce n'était pas très "Pierre de Coubertin", je le conçois, mais ça m'a fait du bien. Après quinze ans d'effort, je me suis octroyé ce droit.[...] Ce match est toujours particulier pour moi. Je l'avais dit aux joueurs dans la semaine : c'est un peu le match du président, le derby... Je leur avais demandé de gagner, ils ne l'ont pas fait et je leur ai dit des choses méchantes... Mais bon... Je compte sur les sourires de mes petits-enfants pour me faire rapidement oublier tout ça.”

Une défaite pas classe du tout

Giflés par leurs rivaux, ils n’auront brillé que pendant une petite minute. Une éclaircie le temps d’un 50-22 magnifique, suivie d’une passe au pied parfaite et d’une bonne dose de réussite à la réception. Un exploit juste avant de retourner aux vestiaires tant les soldats roses les ont bousculés dans tous les domaines. Mention spéciale à Sekou Macalou, Léo Barré et Joris Segonds, car si le combat a été bel et bien au cœur du match, ce sont leurs exploits qui ont gonflé le score. Résultat final : 10-48. Une addition très salée avant de passer aux repas de fêtes.

La prestation des Alto Séquanais n’a convaincu personne. Pire encore, elle a fait jubiler les spectateurs neutres tant ils se sont également illustrés par de (très) mauvais gestes. Sur les réseaux sociaux, les insultes et réprimandes envers Teddy Iribaren ont été légion suite à son coup d’épaule sur Giovanni Habel Kuffner. À la 65ᵉ minute de jeu, le numéro 8 parisien était même venu montrer son bras à l’arbitre Mathieu Raynal, il sortait tout juste d’une prise de bec avec le demi de mêlée remplaçant du Racing. Il affirmait qu’un joueur adverse l’avait mordu. L’officiel de la rencontre ne fera pas appel de la vidéo pour vérifier, il complète “Si mon arbitre vidéo voit quelque chose, il me le dira. Moi, je ne peux pas le voir.” Le Racing récupère ensuite une pénalité. Cette situation a particulièrement tendu, le joueur se déclarant victime de la morsure. Sans aucun doute, ses actes devraient être analysés et étudiés par la commission de discipline.