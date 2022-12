VIDÉO. RUGBY. Après une énorme bourde, Finn Russell fait le 50-22 de l’année !

Alors qu’ils sont largement dominés dans cette première période, Finn Russell s’est rattrapé avec un coup de pied magistral.

Le derby francilien est lancé ! Dernière rencontre de cette 13ᵉ journée du Top 14 2022-2023, le choc entre le Stade Français et le Racing 92 montre l’envie des deux camps. Parmi elles, Paris se fait bien mieux voir en première période du côté de Nanterre. Auteur de deux essais lors des 40 premières minutes, ils dominent de la tête et des pieds leurs voisins. À une minute du terme, on aurait même pensé que les ciels et blanc allaient repartir au vestiaire avec 20 points de retard.

Mais c'était sans compter sur la volonté de l'inimitable Finn Russell. Face à des adversaires, le demi d'ouverture écossais joue vite et tente un 50-22. Splendide, son coup de pied indirect parcourt environ 65 mètres avant d'arriver en touche. Après cette touche en faveur des locaux, Finn Russell demande de nouveau le cuir. Il tape un coup de pied par-dessus la défense rose. Le ballon est cafouillé par Macalou et Le Garrec aplatit en Terre promise. Une action de grande classe, certes avec de la réussite, mais qui a le mérite de remettre les Racingmen dans le match, le tout en seulement une minute.

50-22 sublime de Finn Russell !

QUEL COUP DE PIED ! 💥#R92SFP pic.twitter.com/KXPLHaYL3b — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) December 24, 2022

Coup du sort, Sekou Macalou punissait aussi Finn Russell quelques minutes plus tôt. L’Écossais feinte le coup de pied avant d’attaquer la défense adverse. Il tente une passe à l’aveugle vers Yoann Tanga, à l’aile. Malheureusement pour lui, il ne voit pas que le troisième ligne parisien est parfaitement placé pour jouer l’interception. Sans se faire prier, il fonce dans l’en-but et creuse sérieusement l’écart à la 33ᵉ minute de jeu. À la mi-temps, le score est de 10 à 23 et la bataille de numéro 10 entre Joris Segonds et Finn Russell fait rage.