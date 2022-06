VIDÉO. Top 14. ‘’Moi aussi je vous aime bien mais maintenant stop’’ quand Poite recadre gentiment Parra et Paillaugue

Lors de la rencontre entre Clermont et le MHR, l'arbitre Romain Poite a dû mettre certaines choses au clair avec les deux 9 du jour : Morgan Parra et Benoît Paillaugue.

Cette 26ème journée nous aura offert beaucoup de "dernières fois". À Toulouse avec notamment les adieux de Joe Tekori, au Stade Français pour le dernier match de Burban et Maestri, mais également à Clermont ! Puisqu'en effet, de nombreux joueurs présents sur la pelouse vont quitter leur club à l'issue de la saison. C'est notamment le cas de l'ouvreur de l'ASM Camille Lopez, mais aussi du demi de mêlée Morgan Parra. Ce dernier, qui rejoindra le Stade Français l'année prochaine, effectuait donc son dernier match sous les couleurs des Jaunards. Une sortie réussie pour Parra, avec la victoire de Clermont face au MHR 20-15. Auteur d'une excellente prestation, ce dernier a d'ailleurs gêné à de nombreuses reprises son vis-à-vis, Benoît Paillaugue.

VIDÉO. Adieu ‘‘le m*rdeux’’, clap de fin pour Parra après 13 ans à ClermontFace à cela, l'arbitre de la rencontre, Romain Poite, a donc décidé de convoquer les deux joueurs en première période afin de mettre les choses au clair. Un échange très sympa, qui a prouvé encore une fois tout le professionnalisme et la bonne mentalité des trois protagonistes. Et notamment de Romain Poite, qui a su gérer la situation comme il faut : "À chaque mêlée, il y a un jeu de chat et de la souris entre vous deux". Ce à quoi Morgan Parra s'est empressé de répondre : "Parce qu'on s'aime bien". Un échange assez cocasse, qui se conclura par Romain Poite : "Je sais que vous vous aimez bien, moi aussi je vous aime bien mais par contre, maintenant c'est stop".

- Le problème, c'est qu'à chaque mêlée, y'a un jeu du chat et de la souris entre vous deux!



- Parce qu'on s'aime bien !



- Je sais que vous vous aimez bien, moi aussi je vous aime bien, mais par contre, maintenant, Stop!



