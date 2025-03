VIDÉO. TOP 14. Le Béarn en feu après 78 points et un drop ‘wilkinsonesque’ de Simmonds

Ce samedi dans le Béarn, le MHR et la Section Paloise se sont livrés un duel d’anthologie en Top 14, conclu par un drop de Joe Simmonds.

C’est un scénario qui fait bondir de joie toute une région. Contre Montpellier, la Section Paloise a connu une fin de match heureuse au Hameau (40-38), ce samedi 22 mars. En s’imposant face à un concurrent direct aux phases finales, la formation du Béarn continue de rêver d’une fin de saison glorieuse.

Joe Simmonds sur un nuage

Si Pau s’en sort avec la victoire, c’est notamment grâce à la qualité de son demi d’ouverture anglais : Joe Simmonds. Dans un duel fratricide, son frère Sam Simmonds évoluant au MHR, l’ouvreur palois a enquillé sur l’ensemble de la rencontre. De plus, il a aussi affirmé la belle alchimie avec son compatriote Dan Robson.

L’ouvreur a inscrit 18 des 40 points de la rencontre et a délivré une merveille de passe au pied pour l’essai pour son centre, Fabien Brau-Boirie, à la 46e minute de jeu. Néanmoins, l’action la plus mémorable de Joe Simmonds sur ce match est sans nul doute son drop dans les ultimes secondes de la rencontre. À une douzaine de mètres des perches, l’Anglais arme son pied et fait exploser de joie les 14 000 supporters du Hameau.

Un scénario fou en Top 14

Montpellier a connu une bonne entame de match à Pau, menant 15 à 3 après des essais de Cobus Reinach (16e) et Gabriel N’Gandebe (26e). Cependant, la dynamique a basculé après la demi-heure de jeu. Aaron Grandidier-Nkanang (28e) a initié la réaction paloise, suivi par Romain Ruffenach (37e) et un essai de pénalité juste avant la pause. En moins de quinze minutes, Pau a renversé le score pour mener 24 à 18.

Dès la reprise, Fabien Brau-Boirie (46e) a creusé l’écart pour les Béarnais. Mais Montpellier, porté par son banc, a réagi. Billy Vunipola (57e), Arthur Vincent (62e) et Gabriel N’Gandebe (67e) ont redonné l’avantage aux Cistes. En fin de match, Anthony Bouthier a eu l’occasion de sceller la victoire, mais Joe Simmonds a délivré Pau.

LE DROP DE LA VICTOIRE SIGNÉ JOE SIMMONDS 🤯



Pau, objectif phases finales ?

Après un match d’une telle intensité, la Section Paloise monte à la 7e place de Top 14. Avec seulement deux points de retard sur le LOU Rugby et le Castres Olympique, la formation du Béarn a un coup à jouer sur les dernières journées de championnat. Cependant, les Palois devront se montrer costaud la semaine prochaine, puisqu’ils se déplaceront sur la pelouse du Stade Toulousain.

La dynamique des Béarnais est pourtant loin d’être une évidence. En effet, la Section Paloise est polluée par de (très) nombreuses blessures depuis le début de la saison. Actuellement, le club compte pas moins de 13 blessés, dont certains joueurs importants tels que Lucas Rey, Émilien Gailleton ou encore Jack Maddocks.

