VIDÉO. Top 14. Lamothe bluffant, Jalibert impérial : qui s'est démarqué sur la demi-finale UBB-RCT ?

Dans une demi-finale à l’avantage des Girondins, l’UBB a dominé le RC Toulon (39-24) au Groupama Stadium pour obtenir son billet pour la finale.

Les amateurs d’ovalie s’attendaient à une demi-finale au score particulièrement serré pour cette demi-finale de Top 14. Finalement, ce scénario n’a pas été privilégié par les Dieux du rugby, ce samedi 21 juin au Groupama Stadium. À Lyon, les joueurs de l’UBB se sont imposés nettement face aux Varois du RC Toulon (39-24). Les Girondins filent en finale.

L’UBB sur un nuage

Pour cette seconde demi-finale, les Girondins ont fait parler la poudre et leurs qualités offensives. Dans des conditions plus clémentes que la veille, l’Union Bordeaux-Bègles a été la première équipe à pénétrer l’en-but adverse, avec un essai de Nicolas Depoortere à la 20ᵉ minute de jeu.

Ensuite, un Girondin s’est illustré en Terre promise. En effet, le talonneur de l’UBB, Maxime Lamothe, a signé un triplé dont il se souviendra sûrement longtemps. Le première ligne a eu l’occasion d’aplatir à la 28ᵉ, 45ᵉ et 56ᵉ minute de jeu. De plus, il s’est fait remarquer dans un style loin de celui attendu chez un avant, à la conclusion de belles actions collectives.

Enfin, Damian Penaud y est aussi allé de sa réalisation. L’ailier du XV de France a été à la réception d’un superbe coup de pied de Matthieu Jalibert, à la 54ᵉ minute de jeu, avant de plonger derrière la ligne. Par ailleurs, l’ouvreur de l’UBB a réalisé une excellente partition à Lyon. De plus, il comptait 75 % de réussite face aux perches, avec une transformation et une tentative de drop manquée, mais 14 points à son compte sur la rencontre.

Le RC Toulon en difficulté

Face à eux, le RC Toulon s’est montré combatif, mais a trop souvent manqué de réalisme et de précision. S’ils ont tenu le ballon durant une partie du match, ils ont peiné à arriver dans l’en-but adverse, surtout dans le premier acte. Il a fallu attendre la 40ᵉ+1 pour que Leicester Fainga'anuku aille inscrire le premier essai varois de la rencontre.

Ensuite, les Toulonnais ont pu compter sur deux autres essais, avec Setariki Tuicuvu (63ᵉ) et Beka Gigashvili (79ᵉ), mais cela ne leur a pas permis de reprendre l’avantage ou de recoller significativement au score. “J'attendais un peu plus de notre part. Nous avons été en dessous de ce que nous espérions. On n'a pas fait le match qu'on devait faire. Notre performance n'est pas aboutie. Mais il faut regarder à la fois derrière et devant”, confiait Pierre Mignoni après la rencontre, selon des propos rapportés par L’Équipe.

Désormais, il ne reste plus qu’une unique échéance à disputer en Top 14. La finale du championnat aura lieu le samedi 28 juin prochain (21h05), au Stade de France. Elle opposera donc le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles. Étrillée l’année passée au Vélodrome, l’UBB espère afficher un meilleur visage, notamment après l’expérience acquise avec le titre de Champions Cup.

