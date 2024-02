VIDEO. Top 14. La résurgence de Semi Radradra : le Fidjien ravive la flamme de Lyon avec une performance explosive

Pour son troisième match avec Lyon en Top 14, le centre fidjien Semi Radradra a été décisif lors de la victoire sur le Stade Rochelais lors de la 15e journée.

Dans ce Top 14 toujours plus compétitif, gagner à la maison est une condition sine qua non pour survivre. Quand ça ne tourne pas fort, c'est à la maison devant son public qu'une équipe resserre et se retrouve. A Lyon, cette saison 2023/2024 ne restera sans doute pas dans les annales. Et la qualification semble compromise.

Le LOU se bat pour l'heure pour son maintien. Et ne peut donc pas se permettre de laisser des points en route à Gerland. Samedi, les Lyonnais ont remporté un succès précieux face au Stade Rochelais. Un adversaire qui a vendu chèrement sa peau comme on pouvait s'y attendre. Mais les Rhodaniens ont notamment pu compter sur l'une de leurs recrues pour faire la différence. RUGBY. TOP 14. Vers un poste dans le staff de Toulouse pour Anthony Jelonch ?Un joueur qui s'est fait désirer et dont on se demandait s'il allait retrouver la pleine mesure de son talent. Lui qui avait tant briller en Top 14 avec Toulon et l'UBB avant d'être ralenti par les blessures. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Semi Radradra n'a pas fait les choses à moitié face aux Rochelais le week-end dernier.

On sait de quoi est capable l'Îlien lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens. Joueur véloce, doté de superbes mains et d'une vision du jeu au-dessus de la moyenne, il peut être un véritable poison pour les défenses adverses. A 31 ans, il a montré qu'il en avait encore sous les crampons. TOP 14. La métamorphose de Castres : Du jeu ordinaire à un rugby des plus spectaculaires !Radradra jouait seulement son troisième match de Top 14 avec Lyon samedi après avoir débuté contre l'USAP et à Clermont. Le temps de faire quelques réglages, il semble avoir déjà trouvé son rythme de croisière. En témoignent ses stats très solides aux dépens des Maritimes : 129 mètres parcourus à la faveur de 17 courses, cinq offloads, trois franchissements et surtout 12 défenseurs battus !

Le Fidjien a tout simplement été intenable. Décisif sur l'essai de Couilloud, il a posé (Kerr-Barlow sur le cul) de gros problèmes aux visiteurs par ses lignes de courses. Il aurait très bien pu s'offrir un magnifique essai en fin de partie après une belle échappée où il a montré sa science du placement. Preuve qu'il est au top de sa forme. Et ce, aussi bien en attaque qu'en défense, avec d'excellentes prises de balles dans les airs et une présence décisive dans les rucks.

Il débarque à point nommé dans le groupe et pourrait bien sonner la révolte dans le groupe lyonnais pour non seulement aider le club à valider son maintien. Mais pourquoi pas à essayer de voir plus haut. Si pour l'heure le TOP 6 est à neuf longueurs, il reste suffisamment de journées pour que l'espoir soit permis. Surtout Semi Radradra continue de jouer à un tel niveau.