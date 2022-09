VIDEO. TOP 14. Dupont show, la der d'Huget... Ce jour-là, Toulouse avait roulé sur le Racing 92

Au printemps 2021, Toulouse recevait le Racing à Ernest-Wallon. Malgré des imprécisions de part et d'autre, les Rouges et Noirs avaient survolé les débats.

Si l'on vous dit blessure d'Huget, ballon arraché à Zebo par Dupont et 30 pions encaissés par le Racing, ça vous dit quelque chose ? Oui, non, peut-être... Allez, pas le temps de tergiverser : flashback ! En avril 2021 et au sortir d'un 8ème de finale de Coupe d'Europe épique sur la pelouse du Munster, Toulouse accueillait le club du 92 pour l'un des chocs du moment. Et forcément, entre deux des équipes les plus offensives du championnat, les attaques n'avaient pas chômé, 50 points ayant été inscrits à Ernest-Wallon.

Malgré de nombreuses imprécisions, le match fut plutôt plaisant à voir, avec notamment des essais toulousains exceptionnels en contre, et quelques moments marquants. On citera en premier lieu, peu avant la mi-temps, la grave blessure de Yoan Huget, synonyme de fin de carrière. Quelque instants plus tôt, l'ailier à la chevelure la plus choyée de France venait pourtant d'inscrire son 61ème essai en Top 14, après un bon relai de Dupont. Le dernier, donc, comme un hommage avant d'être contraint de raccrocher.

Dupont que l'on retrouvait à peu près dans tous les bons coups du Stade Toulousain ce soir-là ; une habitude à Ernest-Wallon. Auteur d'un essai à la suite d'un arrachage autoritaire qu'il effectuait sur un Simon Zebo en pleine course puis d'un bon relai sur Marchand, de demi de mêlée était également au four et au moulin sur toutes les offensives de siens. En témoignent ses statistiques : 151 mètres parcourus ballon en main et 3 franchissements, le tout en seulement 5 petits ballons portés. Dément. Voilà ce qu'il avait fallu aux Hauts-Garonnais pour l'emporter (34 à 16) face au 3ème du championnat, empocher leur 8ème bonus de la saison et accroître leur avance au classement. Jusqu'à foncer vers les phases finales et ce fameux doublé championnat - Champions Cup...

