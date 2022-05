RUGBY. Champions Cup. Le Tchik-Tchak de Lebel, l'envie et les avants, comment Toulouse avait dominé le Munster

Quelques jours avant le quart de finale entre le Munster et Toulouse en Coupe d'Europe, revenons sur la dernière confrontation entre Toulouse et le Munster.

L'année dernière, le Stade Toulousain avait pris la mesure du Munster pour se qualifier pour les quarts de finale de Champions Cup. Conquérants dans un Thomond Park vide, les coéquipiers de Maxime Médard avaient réalisé un match abouti pour prendre le dessus sur les Irlandais. Malgré une première mi-temps accrochée, c'est Toulouse qui a mis la main sur le match pour ne plus le lâcher. Les coéquipiers de Conor Murray n'ont pu que constater la supériorité des rouges et noirs.

Un Toulouse qui parfois surjouait

C'était parfois le mal du Stade Toulousain. Surtout en première période. Toulouse a eu tendance à surjouer face au Munster, notamment dans son camp, quitte à se mettre sous pression face aux gratteurs Irlandais. Maxime Médard, Cheslin Kolbe ou Mathis Lebel se sont retrouvés à partir à l'abordage, et à s'exposer. Au retour des vestiaires, Toulouse s'est recentré sur l'occupation et a su trouver la faille en redevenant sérieux et appliqué.

Le jeu debout

Une des grandes forces du Stade Toulousain ancestrale. Face à une équipe qui jouait plus près des précédents points de rencontres, Toulouse, au contraire, n'hésitait pas à jouer après contact et à déplacer le ballon. Julien Marchand et Cyril Baille, les premiers, ont parfaitement su faire jouer derrière eux et permettre à Antoine Dupont de mettre le danger. Les trois-quarts rouges et noirs se sont montrés très inspirés, à l'image de Mathis Lebel et son légendaire "Tchik-Tchak" qui a assis JJ Hanrahan ce jour-là.

Le surplus d'âme du Thomond

Un autre apport non négligeable pour le Stade Toulousain : le huis-clos. Alors que le stade de Limerick est connu pour ses ambiances et atmosphères indescriptibles, le froid silence des tribunes n'a pas permis au Munster de se surpasser. Là où culturellement, les Français arrivent à le faire et se sublimer face à des équipes britanniques plutôt pragmatiques, le Munster n'a pas su contenir les assauts adverses en fin de rencontre. Physiquement, Toulouse a fait la différence. L'Aviva Stadium de Dublin offrira-t-il la même énergie que le Thomond Park au Munster ?

Le centre faible à Toulouse

Souvenez-vous. Les absences de marque au centre de l'attaque (Guitoune, Fouyssac), avaient obligé le staff toulousain d'aligner Zack Holmes en numéro 13 associé à Pita Ahki. Holmes s'était ainsi retrouvé en difficulté face à Damian de Allende et Chris Farrell. La puissante et technique paire de centre avait à plusieurs reprises trouvé des espaces dans la zone défensive d'Holmes. Sans conséquence pour le Stade Toulousain qui a tout de même pris le meilleur sur son adversaire grâce à son paquet d'avants conquérant et sa charnière internationale.

Ce samedi, le champion d'Europe en titre devra mettre en place un jeu équivalent à ce qu'il avait mis en place en 2021 pour prendre une nouvelle fois le meilleur sur le Munster en Coupe d'Europe.