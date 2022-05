Top 14. Toulouse. Mola s'attaque à Canal +, Eric Bayle lui répond sèchement

Alors qu'Ugo Mola s'en était pris à Canal +, Eric Bayle, l'un des commentateurs phrases de la chaîne cryptée, n'a pas tardé à tacler le manager toulousain.

Le torchon brûle entre Ugo Mola et Canal +. Pour rappel, à l'issue de la victoire du Stade Toulousain face à La Rochelle ce samedi soir (23-16), le manager haut-garonnais s'en était pris à la chaîne cryptée, trouvant que cette dernière se montrait particulièrement dure avec sa formation.

On cherche des motivations partout, mais c’est vrai que les journalistes de chez vous ont vraiment été chercher tous vos consultants pour essayer de dire ''le tunnel toulousain'', et qu’on ne s’en sortirait pas, que ce serait très compliqué. On n’est pas qualifié. Mais il reste deux matchs, avec un déplacement redoutable à Brive et une réception de Biarritz. On n’est pas mort ce soir. On va se satisfaire de battre une équipe en forme, voire très en forme, puis on va basculer sur la coupe d’Europe en espérant que l’environnement nous soit un peu plus positif que le vôtre.

Ce à quoi n'a pas tardé de répondre, Eric Bayle, l'un des commentateurs phares de Canal + depuis de nombreuses années. Sur la chaîne, lors du match opposant l'UBB au RCT ce dimanche, ce dernier n'a pas manqué d'adresser une légère pique à Ugo Mola : ''À deux journées de la fin, le classement est incroyablement serré. Pour l’instant, aucune équipe n’est qualifiée, ni même le leader, Montpellier. Enfin, à part bien sûr le Stade toulousain, puisque pour Toulouse ce n’est pas mathématique, mais apparemment oser mêler les Toulousains à la bataille incertaine pour la qualification, ça ne fait pas plaisir à leur manager, qui trouve ça désobligeant.'' Une chose est sûre, la fin de saison s'annonce palpitante, avec