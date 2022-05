RESUME VIDEO. TOP 14. Dupont opportuniste, Flament tranchant et Toulouse domine La Rochelle

Ce samedi soir en Top 14, le Stade Toulousain a pris le dessus sur le Stade Rochelais au stadium grâce à des essais d'Antoine Dupont et Thibaut Flament.

C'était l'un des matchs les plus attendus de cette fin de saison. Et il ne fallait clairement pas arriver en retard au Stadium. Deux des trois essais inscrits entre Toulouse et la Rochelle ont eu lieu avant la 10e minute de jeu. Ce sont les visiteurs qui ont frappé les premiers grâce à Dulin après un jeu au pied inspiré de Rhule pour Leyds. Quelques instants plus tard, ce même Dulin voyait son dégagement contré par Antoine Dupont, à l'affût. La troisième réalisation a été l'oeuvre de Flament. D'une course tranchante, le Tricolore a déchiré la défense rochelaise et permis à Toulouse de prendre l'avantage pour la première fois de la rencontre. Ramos et West ont ensuite fait grimper la marque de part et d'autre pour une victoire toulousaine 23 à 16. Un succès précieux pour le champion en titre dans la course à la qualification. Désormais, Toulousains et Rochelais ont 62 unités au compteur. Chaque point va compter à deux journées de la fin de la saison régulière.