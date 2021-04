VIDEO. Revivez les plus beaux essais de la carrière de Yoann Huget.

Blessé, l'international doit mettre un terme à sa carrière. En près de 15 ans au plus haut niveau, le Toulousain nous a gratifiés de magnifiques essais.

Passé par le centre de formation du club Rouge et Noire, Yoann dispute son premier match professionnel à l’issue de la saison 2005-2006. Il apparaît alors les cheveux et la barbe rasée, bien loin de ce à quoi il ressemble aujourd’hui. Mais l’important est ailleurs. Durant trois années, le natif de Pamiers ne marquera pas les esprits, disputant très peu de matchs. Il décide donc, en 2008, de signer, en tant que voisin, au SU Agen.

Un autre challenge, puisqu’il évoluera en deuxième division.

Mais un challenge réussi. Car, cette fois-ci, il marque les esprits et surtout beaucoup d’essais : 14 en 28 titularisations lors de sa première saison. Deux ans plus tard, il fera les beaux jours de l’Aviron Bayonnais, avant de rejoindre le Stade Toulousain pour rentrer définitivement dans la légende.

Souvent moqué et parodié, Huget n’en est pas moins un sérial marqueur. En près de 15 ans de carrière, le meilleur pote de Max Médard nous a gratifiés de splendides essais, que ce soit en club ou avec l’équipe de France. Des tchiks-tchaks, des percées plein centre, des coups de pied à suivre. Bref, en plus d’être un bien bel homme, c’est aussi un excellent joueur. Et, en plus de marqué nos cœurs, il aura marqué beaucoup d’essais : 106 en 322 apparitions au haut niveau.

Voici les plus beaux :

Et vous, quel essai retiendriez-vous de sa carrière ?