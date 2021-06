VIDEO. Top 14. Brice Dulin, l'atout sécurité et expérience du Stade Rochelais pour la finale

L'arrière du Stade Rochelais et du XV de France Brice Dulin joue son meilleur rugby cette année. Il aura un grand rôle à jouer en finale face à Toulouse.

XV de France. Comme un bon vin, Brice Dulin s'est bonifié avec l'âgeBeaucoup de choses ont été dites et écrites sur l'inexpérience du Stade Rochelais en comparaison de celle du Stade Toulousain. Ce vendredi soir, les Hauts-garonnais ont l'occasion de remporter un 21e titre tandis que les Maritimes veulent le soulever pour la première fois. Jamais le club à la caravelle n'a foulé la pelouse du Stade de France. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'expérience dans les rangs rochelais. On y trouve des All Blacks, des joueurs qui ont déjà remporté à la Coupe d'Europe, le Rugby Championship et même la Coupe du monde ! Brice Dulin fait partie des rares joueurs qui seront sur le pré de Saint-Denis à avoir le bouclier de Brennus. Il a déjà eu ce privilège par deux fois avec Castres puis le Racing 92. Il sait comment gagner ces matchs et il aura une énorme influence sur la physionomie de la rencontre.

6 Nations. Pourquoi Brice Dulin est-il si précieux pour le XV de France ? [VIDÉO]Brice Dulin est devenu un des leaders du Stade Rochelais comme il l'est désormais avec le XV de France. Depuis l'arrière, il voit tout et distille les consignes à ses partenaires. Lesquels savent qu'ils peuvent compter sur lui sous les ballons hauts, comme sur les relances ou les coups de pieds. Il apporte de la sérénité, mais aussi cette volonté de gagner. Son entraîneur Ronan O'Gara ne tarit pas d'éloges à son sujet. Il faut dire qu'il enchaîne les excellentes performances comme en demi-finale face au Racing 92, son ancien club, où il a été décisif pour la victoire notamment en offrant l'essai à Arthur Retière. Précieux en attaque comme en défense, il prouve match après match qu'il est bien l'un des meilleurs arrières de la planète ovale.