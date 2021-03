6 Nations. Pourquoi Brice Dulin est-il si précieux pour le XV de France ? [VIDÉO]

Le match parfait de Brice Dulin face au Pays de Galles a été analysé par un amateur de rugby. L'importance du joueur est mise en avant.

A l'image de ce XV de France, Brice Dulin nous aura fait passer par toutes les émotions. Tout d'abord avec son retour sous le maillot bleu suite à la blessure d'Anthony Bouthier. Puis des masterclass sous les ballons hauts à chaque match pour finalement une toute petite erreur de jugement lors de la dernière action face à l'Écosse. Rappelons encore qu'une seule faute lors d'une dictée vous donne une note entre 19 et 20, pas 0.

Un amoureux du rugby sur Youtube, Geraint Davies Rugby Coaching & Analysis est revenu sur la performance de l'arrière rochelais lors de la victoire face au Pays de Galles. Dans cette vidéo animée à l'accent british, on peut voir son placement parfait dans le fond du terrain. Les Bleus défendent donc en 13+2 joueurs en 3e rideau (Matthieu Jalibert et Brice Dulin). On remarque aussi que lorsque l'adversaire se rapproche de la ligne des 22 mètres, Dulin reste seul en fond pour permettre un premier rideau à 14 joueurs et donc, une grosse ligne de défense pour la rush defence.

Mais Geraint Davies montre également les bons choix de relances de Dulin. Face au Pays de Galles, il a su alterner jeu au pied de récupération (chandelles) et point de fixation avec Grégory Alldritt notamment. L'essai d'Antoine Dupont vient tout droit du bon choix de Brice. Les Gallois couvrent bien le fond de terrain, empêchant Dulin de taper une chandelle dans l'axe du terrain (ce qui ne se fait que très rarement aujourd'hui à cause des risques de relances et des possibilités que cela engendre pour l'équipe adverse). Il décide d'envoyer Alldritt faire un point avant de se replacer rapidement en ouvreur. Le ballon sort rapidement et Brice tape un léger par-dessus récupéré par Matthieu Jalibert qui était soutien intérieur. Derrière, c'est encore Dupont au soutien.

Le dernier point intéressant est la mobilité de l'arrière sur les ballons d'attaque dans le mouvement général. L'arrière vient souvent dans la ligne, et même en ouvreur pour suppléer et créer un surnombre, replaçant les ouvreurs au centre et créant un surnombre dans la ligne. Sur son essai victorieux, on voit que Romain Ntamack lui demande de coller l'aile pour une transversale, mais le travail de Charles Ollivon et de Gaël Fickou fera que l'essai de la délivrance sera marqué par Brice Dulin, le joueur le plus en vue depuis le début du Tournoi.