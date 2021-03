XV DE FRANCE. La fin du match et sa perte de balle ? Brice Dulin s'explique !

Lui en vouloir serait peu respectueux, au regard de son Tournoi. Mais Brice Dulin a quand même tenu à s'expliquer sur la fin de match contre l'Ecosse.

Allez, rapide retour en arrière. Nous sommes vendredi, vous êtes confortablement installé dans votre canapé. La soirée s'annonce prometteuse. Mais plus cette dernière avance, plus vous vous rendez compte que le XV de France ne remportera pas le Tournoi des 6 Nations. C'est même pire : à force de jouer avec le feu, et malgré un carton rouge infligé à Finn Russell, les Bleus pourraient bien perdre ce match face à l'Ecosse...

Spoiler alert : c'est ce qu'il va se passer.

6 Nations 2021. Jelonch razmoket, Serin oublié sur le banc et Blanquer consultant : nos notes des BleusDans les arrêts de jeu, la France mène au score, et récupère (enfin) le ballon dans ses 22. Mais plutôt que de dégager en touche, Brice Dulin choisit l'option de la contre-attaque pour aller chercher un bonus offensif, après une passe de Charles Ollivon dans l'axe. La suite, vous la connaissez. Plaquage d'Harris. Nouveau turnover, le XV du Chardon met Duhan Van der Merwe sur orbite, Damian Penaud fait semblant de défendre, et l'Ecosse l'emporte.

Pour le Midi Olympique, Brice Dulin s'est expliqué, confiant avoir voulu taper avant de voir un Ecossais arriver dans sa zone. "Dans ma tête, on a l'avantage car le ballon est sorti sur le ruck donc je pense qu'il y a un en-avant" :

Avec la fatigue, la prise de décision et l'exécution, tout a été un peu moins rapide que sur une action de début de match et malheureusement, on concède cette pénalité qui nous amène à subir une longue offensive écossaise et nous perdons le match. C'est vraiment ma prise de décision qui a été mauvaise. - Brice Dulin via le Midol

Nul doute que les supporters français sauront lui pardonner !