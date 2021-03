6 Nations 2021. Jelonch razmoket, Serin oublié sur le banc et Blanquer consultant : nos notes des Bleus

La défaite cruelle du XV de France face à l'Écosse résonne encore dans nos têtes. Mais on vous offre de belles notes sur ce match.

Se faire plier par son sosie doit être vraiment dur à accepter.

Il semblerait que Marchand ne sache pas qu'il joue au rugby. Pour lui, tout n'est qu'un long défi où des méchants l'empêchent d'avancer, mais il y arrive.

Mohamed Haouas : 6/10

Des Écossais en face, il a décidé de ne prendre aucun risques. Et dans risque on parle bien évidemment de jouer au rugby.

OUI BERNARD ATTRAPE UN JOUEUR ET METS-LUI LE MAILLOT SUR LA GUEULE. Sa meilleure action.

J'irai bien faire un tour du côté de chez Swan mais que si il m'invite, parce qu'il a pas l'air commode.

Ces prises de balles avec la tête entre les genoux sont uniques. Si un jour il perce, il faudra l'aider à se redresser. Chaque match est un combat de chien pour lui, mais il faudra lui dire que le principe d'un combat de chien est de faire se battre deux chiens. Pas un homme.

"Ah, Alldritt a pris un coup au visage", par Matthieu Lartot. Oui, et un demi de mêlée a fait une passe, rien de nouveau.

Regarder l'arbitre de touche sur un essai litigieux pour lui dire "écoute-moi bien, tu vas faire ce que je te dis parce qu'on va rayer ta bagnole. Et si t'es venu en avion, on va le rayer aussi."

Être dans l'avancée et taper un par-dessus pour Fickou. C'est la pire action après le drop de Russell qui s'excite dès qu'il voit les poteaux dans son champ de vision.

On comprend qu'il soit perdu sur un match où son adversaire direct est un 10 de Fédérale 1 : imprévisible même pour lui.

Vincent s'est rappelé qu'il jouait à Montpellier cette semaine. Il a décidé de ne faire aucune passe en espérant qu'on marque des essais sur les ailes.

On entend qu'il n'a pas fait un bon match. Ses années à marcher sur tout le monde oblige les supporters à demander de lui un drop, un KO d'un adversaire, 8 chisteras, 7 offload, 9 percées et un don pour une association.

Bravo Gaël. Avec ce match, tu viens encore de remettre en cause tous les ailiers français et on ne te remercie pas.

Une percée magnifique avec ses courses comme quelqu'un qui roule dans Paris sans Waze. Il y a clairement toucher dans le dos de Van Der Merwe sur l'essai victorieux des Écossais mais la décision terrain est dur.

Oui, meilleure note. Pour nous, cette dernière action n'effacera pas ce que tu as fait lors du Tournoi. Tu hésitais cependant moins dans le film "Tu mérites un amour" d'Hafisa Herzi.

Romain Taofifenua : 6/10

Après un bon match face aux Gallois, Romain a eu du mal face aux Écossais. Tu grattes un ballon précieux la semaine dernière mais ça ne te donne pas un joker faute sur le match d'après.

Uini Atonio : Présent

Uini était là et c'est important.

On loue tes qualités offensives mais il ne faut pas non plus que tes coéquipiers te testent avec les pires ballons du monde.

Baptiste Serin : non noté.

Impossible de noter Serin alors on donnera la note à Brice Dulin qui a plus joué en 9 durant ce Tournoi que Baptiste.

- Mais on t'a pas fait rentrer y'a 2 minutes ?

- Euh... Bah... non... mais c'est pas grave coach t'inquiètes, laisse-les jouer.

Belle rentrée de Chat. C'est toujours bien de lui faire lire les commentaires Facebook avant un match.

Anthony Bouthier : non noté

Je découvre qu'il était dans la composition et lui faire rater un week-end de travail alors qu'il aurait pu faire du black chez son beau-frère n'est pas sympa.

Il est indispensable dans le plan de jeu des Bleus : faire croire qu'on est gentil après avoir laissé Jelonch massacrer tout le monde.

Jean-Baptiste Gros : 8/10

JB a fait une bonne rentrée. Il continue de faire son bout de chemin et il pourrait faire mal bientôt. Mais avant il faut retourner sur la rade.

Jean-Michel Blanquer : 10/10

On rappelle qu'il a été demi de mêlée de la Colombie dans sa jeunesse et que donc, il est légitime pour analyser un match international. Il a qualifié les Bleus de diesel et on ne sait toujours pas s'il parlait de la marque de jeans ou des moteurs.