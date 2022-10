VIDÉO. Top 14. Antoine Dupont a scotché tout le monde avec ce 50-22 venu d'ailleurs

Face à Brive en Top 14, Antoine Dupont a encore une fois réalisé un excellent match, avec notamment un 50-22 tout simplement fabuleux.

Décidément, Antoine Dupont ne cesse de nous impressionner. Ce samedi, le demi de mêlée du Stade Toulousain (et du XV de France) a encore une fois régalé en Top 14, face à Brive. Car oui, même s'il n'a pas traversé 3 fois le terrain, la coqueluche du rugby français a été l'un des meilleurs Toulousains ! Très solide en défense, il a failli offrir un essai incroyable à Matthis Lebel en début de match, après avoir réussi une chistera sur un pas (à la limite de l'en-avant, certes). Un quart d'heure plus tard, le capitaine des Bleus ouvrira finalement le score, après avoir pris de vitesse toute la défense briviste suite à un jeu au pied d'Anthony Jelonch. Mais voilà, au-delà de cette réalisation et de sa défense encore une fois irréprochable, "Toto" a surtout scotché tout le public d'Amédée Domenech peu après l'heure de jeu. En effet, et alors que Toulouse mène 24-0, le jeune Raffy tente d'occuper, en effectuant un jeu au pied bien senti dans le dos de la défense adverse. Problème, Antoine Dupont avait senti le coup venir...

Ni une ni deux, Antoine Dupont parvient à éviter la touche de justesse, dans ses propres 22 mètres. Sous pression (et dans un angle plus que fermé), le numéro 9 décide de dégager loin devant. Un coup de pied aussi précis que puissant, qui prend complètement à revers le second rideau de Brive. Cerise sur le gâteau, le Toulousain aura un peu de réussite sur le rebond, réalisant par la même occasion un fantastique 50-22. Une action de grande classe, à l'image du joueur tricolore. À moins d'un mois du début de la tournée d'automne, Antoine Dupont semble donc en grande forme : une bonne nouvelle pour le XV de France, qui affrontera l'Australie, l'Afrique du Sud, et enfin le Japon.





