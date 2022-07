VIDÉO. Tonga, France, Uruguay... Revivez les plus grands exploits en Coupe du Monde

À 420 jours de la prochaine Coupe du Monde de rugby (2023), on vous propose de redécouvrir 10 des plus grands exploits réalisés dans cette compétition.

On le sait, le mois de juillet n'est pas la période la plus palpitante concernant le rugby. Les clubs de Top 14 reprennent tout juste l'entraînement, tandis que les sélections nationales ont fini (ou s'apprêtent à finir) leur saison. En ce petit moment de creux, on a donc décidé de s'attarder un peu sur le plus gros événement de rugby : la Coupe du Monde. Une compétition qui fait rêver tous les amateurs de ce sport, d'autant que la prochaine débutera dans tout juste 420 jours, en France. Si les principaux favoris commencent à se détacher petit à petit, nous ne sommes néanmoins pas à l'abri d'une bonne surprise. Car oui, plusieurs équipes ont déjà totalement déjoué tous les pronostics en Coupe du Monde, que ce soit le temps d'une rencontre ou bien sur l'ensemble de la compétition (la dernière en date étant le Japon, en 2019). Pour ce faire, on vous propose de redécouvrir 10 des plus gros exploits réalisés en Coupe du Monde, grâce à une vidéo publiée par la chaîne Youtube World Rugby France. Régalez-vous !

