VIDÉO. Dourthe, Ollivon, Clerc... Revivez les plus beaux essais du XV de France en Coupe du Monde

En ce jour de fête nationale, on a décidé de vous faire plaisir, en vous remémorant les plus beaux essais du XV de France en Coupe du Monde.

Le rugby français vous manque en ce moment ? Vous en avez marre de cette canicule qui gâche vos après-midis ? Pas de problème, on a la solution. En ce 14 juillet, jour de fête nationale, on s'est dit qu'il était temps de ressortir les plus beaux essais inscrits par le XV de France en Coupe du Monde. Un medley réalisé par la chaîne Youtube World Rugby France, et qui nous rappelle à quel point les Bleus sont capables de tout. Passe au pied, jeu après contact, essai en solitaire... Il y en a pour tous les goûts ! Alors n'attendez plus, et régalez-vous devant cette vidéo qui vous rappellera certainement d'excellents souvenirs. En espérant qu'en 2023, nos Tricolores soient tout aussi en forme...

On Se Fait Un Gros Plaisir Avec 10 Des Plus Beaux Essais De La Coupe Du Monde [VIDÉO]