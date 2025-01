VIDÉO. Sensationnel ! L’UBB croquée par le LOU : vers des doublons compliqués ?

L’année dernière, l’UBB n’avait pas réussi à se montrer efficace sur les doublons hivernaux. Face au LOU Rugby, les joueurs n’ont pas rassuré leurs supporters.

C’est une grosse claque. Ce samedi 25 janvier, l’UBB a concédé sa première défaite de la saison de Top 14 à domicile face au LOU Rugby (22-20). En Gironde, Léo Berdeu a livré une performance magistrale, offrant la victoire à des Lyonnais affamés. Avec cette victoire inattendue, les Rhodaniens s’écartent plus franchement des places relégables.

Un LOU affamé !

Dès la 3ᵉ minute de jeu, les locaux se laissaient surprendre par une interception de Davit Niniashvili. Électrique, le Géorgien aurait même pu inscrire un second essai à la 24ᵉ minute, si son arrière Martin Méliande lui avait passé le cuir avant d’être stoppé à quelques mètres de l’en-but adverse. Par ailleurs, les Lyonnais se sont aussi vus refuser un essai de Vincent Rattez (50ᵉ).

En plus de ces nombreuses occasions franches, souvent non concrétisées par le LOU Rugby, l’ouvreur Léo Berdeu a montré l’étendue de son talent. Face aux perches et dans la gestion du jeu courant, il a placé entre les perches six de ses sept tentatives. Ainsi, il marque pas moins de 17 des 22 points inscrits par sa formation.

L'UBB dans le doute pré-doublons

Du côté de Bordeaux, la soirée a été longue. Sur 80 minutes, les joueurs de l’UBB ont semblé manquer constamment de solutions. Sans plusieurs de leurs internationaux, ils ont joué un jeu plus simple et moins emballant qu’à leur habitude.

Pourtant, l’Union Bordeaux-Bègles est devant son rival du soir dans presque toutes les catégories. Ils ont réalisé plus d’offloads (5 contre 2), de courses avec le ballon (119 contre 58) et ont battu plus de défenseurs (21 contre 13). Cependant, les locaux ont fait preuve d’un manque de réalisme criant face à leurs supporters.

Lors des doublons liés au Tournoi des VI Nations 2024, l’UBB avait déjà perdu beaucoup de ses joueurs, convoqués à Marcoussis. Cependant, les joueurs restants au club n’avaient pas su profiter de ses absences pour se mettre en valeur. Sur cette période, l’UBB avait perdu quatre de ses six matchs, dont deux défaites à domicile contre le Stade Français et Pau. Aujourd’hui, les Girondins n’ont pas réussi à se mettre en confiance sur ce faux-doublon.

Pour la prochaine échéance de Top 14, l’UBB se déplacera du côté de l’Aviron Bayonnais, seule équipe encore invaincue à domicile avec le RC Toulon. Désormais, les hommes de Yannick Bru ont grillé leur avance sur le Stade Toulousain. Ils pointent tous les deux à 51 points. Une mauvaise gestion des doublons pourrait leur coûter leur fauteuil de leader.

