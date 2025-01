Stade Toulousain, UBB... et après ? XV de France : François Cros calme le jeu avant le 6 Nations

Les succès du Stade Toulousain et de l'UBB en Champions Cup font rêver, mais François Cros rappelle que le Tournoi des 6 Nations est un défi tout autre. Prudence avant de s’emballer !

Après les prestations étincelantes du Stade Toulousain et de l'UBB en Champions Cup et en Top 14, certains observateurs pourraient s'emballer et voir déjà le XV de France en position idéale pour briller dans le Tournoi des 6 Nations 2025. Mais François Cros, troisième ligne tricolore et cadre du Stade Toulousain, préfère calmer le jeu.

"Le Tournoi, c'est une autre histoire"

Interrogé en conférence de presse via le Midi Olympique, Cros met les choses au clair : "À titre personnel, ça met en confiance mais le Tournoi sera une compétition complètement différente. On sait, même pour nous, l’énergie qu’on met quand on est en sélection. C’est complètement différent."

A ses yeux, l'écrasant de Toulouse face à Leicester (80-12) n'a rien à voir avec un affrontement face au XV de la Rose. Surtout à Twickenham. Et face à des Anglais qui voudront laver l'affront de 2023 (10-53).

François Cros met également en avant la difficulté du calendrier des Bleus cette année. "Il ne faut pas s’emballer, d’autant plus que cette année, on a trois déplacements. Ce ne sera pas simple." Ces voyages vont peser lourd dans la balance, surtout avec la pression du résultat. Après l'échec du Mondial, et un titre qui semblait leur être promis, les Bleus courent toujours après un nouveau trophée.

Un palmarès à enrichir, mais sans pression

Malgré les attentes, Cros et ses coéquipiers veulent garder les pieds sur terre : "On aimerait avoir un palmarès plus étoffé mais ça ne tient qu'à nous. Ce sont nous qui sommes sur le terrain et c’est à nous de faire les efforts nécessaires pour étoffer ce palmarès." Une manière de rappeler que si les résultats de clubs français sont encourageants, le collectif des Bleus devra encore prouver sa valeur sur la durée.

Pour autant, l'optimisme reste de mise dans le vestiaire tricolore. "On a un groupe qui vit bien, qui joue bien. Maintenant, il faut que ça concrétise." Le troisième ligne insiste sur la dynamique positive qui anime le XV de France, en appelant à la régularité et à la constance pour transformer ces bonnes dispositions en résultats tangibles.

Le Tournoi des 6 Nations s'annonce donc comme un vrai test pour les Bleus, qui devront faire abstraction des succès en club pour se concentrer sur l'essentiel : décrocher des victoires dans un contexte international toujours plus relevé.