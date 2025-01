TRANSFERT. TOP 14. 2,02 m pour 119 kg, un renfort de poids venu de Nouvelle-Zélande pour le MHR

Besoin de renfort en deuxième ligne ? Le MHR mise sur le solide Mahonri Ngakuru, un colosse néo-zélandais au parcours international, pour muscler son pack jusqu’à la fin de la saison.

Le MHR s'apprête à renforcer sa mêlée avec l'arrivée du deuxième ligne néo-zélandais Mahonri Ngakuru en tant que joker médical jusqu'à la fin de la saison, selon L'Équipe.

À 25 ans, ce colosse de 2,02 m pour 119 kg apportera toute son expérience et sa puissance au pack montpelliérain. Pour rappel, Montpellier est privé des internationaux Paul Willemse (commotions) et Bastien Chalureau (épaules).

Un parcours solide en Nouvelle-Zélande

Formé à Saint Kentigern College, Ngakuru a gravi les échelons du rugby néo-zélandais. Il a débuté sa carrière professionnelle avec les Tasman Mako en 2020, participant à 14 rencontres en NPC.

Ses performances lui ont valu une place au sein de Moana Pasifika en Super Rugby, où il a disputé 9 matchs sur deux saisons. Plus récemment, il évoluait avec North Harbour, accumulant 8 apparitions en 2024.

En 2024, Ngakuru a traversé le Pacifique pour rejoindre les Seattle Seawolves en Major League Rugby. Cette expérience nord-américaine lui a permis d'élargir son horizon rugbystique et d'affronter de nouveaux styles de jeu. Son passage aux États-Unis témoigne de sa capacité d'adaptation et de sa volonté de relever de nouveaux défis.

Un renfort de taille pour le MHR

Avec l'absence prolongée de certains cadres en deuxième ligne, l'arrivée de Ngakuru tombe à point nommé pour le MHR. Sa stature imposante et sa polyvalence dans la cage seront des atouts pour renforcer la touche et la mêlée. De plus, son expérience en Super Rugby et en MLR apportera une nouvelle dynamique au sein de l'effectif.

Rejoindre le Top 14 représente une opportunité majeure pour Ngakuru. Il aura l'occasion de se mesurer aux meilleures équipes européennes et de contribuer aux ambitions du MHR.

Après un début de saison compliqué, les Cistes reviennent dans la course au Top 6. Ce samedi, ils se déplacent sur la pelouse du Stade Toulousain avec l'ambition de ramener des points face à une équipe en confiance mais remaniée.