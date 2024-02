VIDÉO. RUGBY. 28 ans et -1 dent, Loïc Godener perd une ratiche en interview !

En lançant l’interview d’après-match de Toulouse-Oyonnax, Loïc Godener a perdu quelque chose d'important au moment d’enlever son protège-dent.

Le principal intéressé n’avait pas l’air comblé de cette nouvelle. Lors de l’interview d’après-match au micro de Canal+, Loïc Godener a perdu une dent à l’issue de Stade Toulousain - Oyonnax Rugby, ce samedi.

En enlevant son protège-dent, le troisième ligne d’Oyonnax s’est arraché une ratiche. À 28 ans, “Le Gode”, comme son appareil semble l’indiquer, il devra prendre rendez-vous chez le dentiste pour retrouver son sourire.

La dent, le Gode et protège-dent

Ce dernier était déjà sorti pour suspicion de commotion durant la rencontre (entre la 33e et 37e minute). Ainsi, l’ancien du Stade Français n’a pas passé une après-midi idyllique à Toulouse.

Espérons néanmoins que le staff d’Oyonnax ait remarqué son implication. Loïc Godener ne connaît que sa deuxième titularisation de la saison en Top 14. Il a aussi enchaîné les titularisations en Challenge Cup.

En temps normal, ce dernier joue le rôle de remplaçant du Néo-Zélandais Rory Grice. Cependant, espérons que le troisième ligne n’ait pas besoin de laisser une dent sur le carreau à chaque apparition avec le numéro 8 dans le dos.

Ayant disputé la quasi-totalité du match, lui et ses coéquipiers concèdent la défaite dans la Ville Rose (61-34). Néanmoins, les Oyomen se seront bien battus sur les bords de la Garonne. En effet, Oyonnax a réussi à accrocher les locaux durant la première mi-temps. Cependant, le réalisme toulousain a tout fait basculer au retour des vestiaires.

En tout cas, la Rédaction du Rugbynistère souhaite bonne chance à Loïc Godener pour les soins dentaires qui s’annoncent. En espérant le voir afficher son plus beau sourire, le plus rapidement possible !

