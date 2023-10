VIDÉO. Petit par-dessus et hop ! Le Nippon Fakatava marque l’essai rêvé pour un 2ᵉ ligne

Au cours d’un match de poule entre le Japon et l’Argentine, le deuxième ligne Amato Fakatava a marqué ce qui est sûrement le plus bel essai de sa carrière.

Depuis le début du mondial, le Japon et l’Argentine n'ont pas été les nations les plus attrayantes de la compétition. Avec un jeu offensif maladroit et des défenses perméables (surtout pour le Japon), leur affrontement se prévoyait à cette image. S’il y a bien eu un peu de ça, le spectacle offert par les deux formations à Nantes ce 8 octobre a tout de même offert plusieurs magnifiques actions.

Ainsi, le Japon a souffert dès les premières minutes en laissant Santiago Chocobares transpercer sa défense plein axe. Le Toulousain ne s'est pas privé et a inscrit le premier essai de la partie. Rapidement, les Pumas dominent les débats, au score et dans le jeu.

Comme un sursaut d’orgueil, une action spectaculaire va se passer dès la 15ᵉ minute. Alors que les Japonais sont dans leurs camps, ils profitent d’un mauvais coup de pied argentin pour se relancer.

Joueur iconique du Japon, Michael Leitch sonne la révolte et prend un intervalle. Il amène deux défenseurs japonais sur l’aile avec lui. Après les avoir fixés, il sert son deuxième ligne Amato Fakatava sur l’aile.

À ce moment-là, il reste 60 mètres à parcourir au numéro 5. La logique, l’habitude et même les horoscopes aurait voulu qu’il cherche du soutien et lance la gonfle à un trois-quart.

Cependant, le Japonais n'est visiblement pas fait de ce bois-là. Le numéro 9 Saito vient au soutien et la ligne de passe est bloquée par deux Argentins prêts à intercepter le cuir. Pour continuer l'action, Fakatava décide alors de tenter un magnifique coup de pied par-dessus le défenseur sud-américain.

Alors certes, le Japonais l’envoie un peu fort, mais les Dieux du rugby saluent son audace. Le rebond lui est favorable et trompe Santiago Carreras. Le destin est en route et le deuxième ligne plonge en Terre promise.

Aussi beau soit-il, cet essai n’a pas permis aux Japonais de partir sur de bons rails. Après un match spectaculaire, les deux formations se quittent sur le score de 27 à 39 en faveur des Pumas. Les Japonais entrent à la maison, mais Fakatava aura sûrement des choses à raconter.

