VIDÉO. L’Irlande ne tremble pas en Écosse et conserve ses espoirs de Grand Chelem

En Écosse, l’Irlande est venue avec des ambitions et a su les concrétiser en s’imposant sans difficulté à Murrayfield (18-32).

Après la défaite du XV de France en Angleterre, l’Irlande avait moyen de prendre une belle avance au classement de ce Tournoi des 6 Nations 2025. Pour y parvenir, il suffisait de s’imposer en Écosse, ce dimanche 9 février. C’est chose faite, Josh van der Flier et ses coéquipiers repartent avec les 5 points d’une victoire bonifiée (18-32) et le plein de confiance.

L’Écosse perdue dès l’entame

En première période, les Écossais étaient complètement désorganisés. Les locaux enchaînaient les fautes d’inattention et les visiteurs en ont rapidement profité. Ainsi, l’ailier Calvin Nash a profité d’une superbe passe de son ouvreur Sam Prendergast pour inscrire le premier essai du match, à la 8ᵉ minute de jeu.

Ensuite, l’Écosse a vu son malheur s’accentuer. L’ailier Darcy Graham et l’ouvreur star Finn Russell se sont télescopés sur une action. Les deux joueurs se sont cognés violemment tête contre tête à la 23ᵉ minute. Si Finn Russell sortait sur ses deux jambes, son ailier était évacué sur civière. Aucun des deux joueurs ne sera en mesure de revenir sur le terrain.

Quelques minutes plus tard, les Irlandais retournaient de nouveau en Terre promise. À la demi-heure de jeu, Caelan Doris concrétisait une nouvelle fois la domination des hommes en vert. Heureusement ceux en bleu, Duhan van der Merwe concluait un superbe mouvement de l’Écosse. Il aplatissait de manière acrobatique pour ouvrir le compteur de sa sélection. Score à la mi-temps : 5-17.

Une Irlande en grande maîtrise

Dans le second acte, l’Écosse pensait contenir les assauts de l’Irlande. Sans leur maître à jouer, les locaux profitaient de la botte de Blair Kinghorn pour revenir au score. Néanmoins, ils n’ont tenu qu’environ 15 minutes. À l’heure de jeu, les joueurs de l’Eire avaient déjà le bonus offensif, après des essais de James Lowe (54ᵉ) et Jack Conan (60ᵉ).

Démunis, les Écossais semblaient perdre sur tous les fronts dans les 20 dernières minutes. Pour cause, la charnière de l’Irlande a réalisé une prestation particulièrement maîtrisée. La gestion impériale et minutieuse de Sam Prendergast se conjuguait très bien à la fougue et à l’énergie de Jamison Gibson-Park. Pour sauver l’honneur, l’Écosse inscrivait un ultime essai par l’intermédiaire de Ben White, à la 77ᵉ minute de jeu. Score final : 18 - 32.

Après ce large succès à l’extérieur, l’Irlande se déplacera encore, du côté du pays de Galles, dans deux semaines. Les champions en titre sont largement favoris avant ce voyage chez un adversaire en grande difficulté. De l’autre côté, l’Écosse tentera de retrouver des couleurs en affrontant son meilleur ennemi : l’Angleterre.

