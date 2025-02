VIDÉO. Rome en fête, l'Italie domine le pays de Galles et rêve d'un Tournoi des 6 Nations en or

Sur la pelouse du Stadio Olimpico, l'Italie s'est imposée face au pays de Galles (22-15) dans le cadre de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations 2025.

Il y avait une ambiance particulière dans ce Stadio Olimpico. Dès le Fratelli d'Italia, on sentait l’arène romaine être conquise derrière sa sélection. Un phénomène malheureusement rare, mais compréhensible. L’Italie a souvent perdu ici, les supporters britanniques profitant de l’occasion pour garnir les gradins et visiter la cité. Ce samedi 8 février, les hommes de Gonzalo Quesada ont changé l’ordre des choses en s’imposant contre le pays de Galles (22-15), sur cette deuxième journée du Tournoi des 6 Nations 2025.

L’Italie, sérieuse et appliquée

Aux premières minutes de la rencontre, une pluie torrentielle a fait comprendre qu’il n’y aurait pas de festival offensif. Pas soucis pour les Italiens, ces derniers se sont contentés d’un jeu appliqué et n’ont pas hésité à miser sur la botte de l’arrière de l’USA Perpignan, Tommaso Allan.

Sur le premier acte, un essai d’Ange Capuozzo et la réussite face aux perches a permis aux locaux de prendre un peu d’avance. Sur une belle action de la charnière italienne, l’ailier polyvalent du Stade Toulousain est allé en Terre promise à la 20ᵉ minute de jeu. En parallèle, les joueurs latins étaient disciplinés et ne concédaient que trois pénalités en première période.

Face à eux, les Gallois se sont présentés avec une équipe affaiblie. Un nouveau blessé s’est ajouté à l’infirmerie juste avant la rencontre. En effet, Freddie Thomas remplace Dafydd Jenkins en deuxième ligne. Une nouvelle qui n’a pas aidé à emmagasiner de la confiance. Preuve en est, dans le premier acte, le pays de Galles a concédé deux fois plus de pénalités que leurs adversaires et ont raté presque 20 % de leurs plaquages.

Rome Jubile, le pays de Galles sombre

De retour des vestiaires, les Italiens ont commencé à faire le dos rond, alors même qu’ils avaient dicté le rythme de la rencontre jusqu’alors. Avec la pluie, les 30 acteurs présents sur la pelouse du Stadio Olimpico avaient du mal à envoyer du jeu. Les Gallois enchaînaient les en-avants. Ils en avaient déjà commis une dizaine à l’heure de jeu, mais l’Italie était clairement dominée par la mêlée du pays de Galles, seule satisfaction pour les visiteurs.

À la 59ᵉ minute de jeu, Josh Adams, pas dans son match depuis le début de la rencontre, a été coupable d’une faute. Sur un ballon haut, il n'a pas épargné Paolo Garbisi à la retombée. L’ouvreur italien a ensuite réalisé un protocole commotion et l’ailier gallois a été expulsé dix minutes. Juste avant son retour sur le pré, le pays de Galles profite de la morosité de la rencontre pour inscrire son premier essai de la rencontre. C'est Aaron Wainwright qui concrétise les efforts de son équipe après un ballon porté.

En toute fin de rencontre, les Gallois croyaient tenir le coup du siècle. Sur les 200 dernières secondes, les locaux recevaient deux cartons jaunes et se devaient de terminer la rencontre à 13 contre 15. Plus inquiétant encore, l'Italie voyait l'arbitre Matthew Carley accorder un essai de pénalité au pays de Galles. Mais l'exploit n'a pas eu lieu et Rome a pu commémorer la victoire au terme des 80 minutes. L'Italie signait sa première victoire de l'année 2025, le pays de Galles s'inquiétait d'une éventuelle nouvelle cuillère de bois, après celle de 2024.

