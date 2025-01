6 NATIONS. Objectif 3 victoires ? L'Italie veut bousculer les cadors du Tournoi

Après une longue période de disette, le rugby italien a largement progressé et veut désormais s'imposer dans la durée. Analyse des forces en présence avant le Tournoi.

Une progression qui inspire le respect

Malgré une cinquième place en 2024, l’Italie a marqué les esprits. Avec deux victoires (Écosse et Pays de Galles) et un nul mémorable contre la France (13-13), les Azzurri ont prouvé qu’ils pouvaient rivaliser avec les grandes nations. Mais après un automne compliqué avec des défaites contre l’Argentine et la Nouvelle-Zélande, la question reste : peuvent-ils confirmer cette progression ?

Sous la houlette de Gonzalo Quesada, l’Italie a montré une belle progression ces derniers mois. Pour le sélectionneur argentin, tout repose désormais sur la gestion de la pression : « Gagner le respect de nos adversaires est une chose. Être attendu au tournant en est une autre », avait-il confié à la Gazzetta Dello Sport.

Le joueur à suivre : Tommaso Menoncello

Du haut de ses 22 ans, Tommaso Menoncello est le visage du renouveau italien. Élu meilleur joueur du Tournoi 2024, le centre du Benetton Trévise impressionne par sa capacité à casser les lignes et son activité défensive. Courtisé par plusieurs grands clubs européens, il a choisi de rester fidèle à son club formateur. Avec Menoncello en pleine confiance, les Italiens possèdent une arme redoutable au centre du terrain.

Les forces et faiblesses

L’Italie peut compter sur une troisième ligne dynamique emmenée par Michele Lamaro, capitaine infatigable. Derrière, les talents comme Ange Capuozzo et Paolo Garbisi assurent une bonne animation offensive, capable de déstabiliser les défenses.

capable de déstabiliser les défenses. La profondeur d’effectif reste compliquée, notamment face à des équipes disposant de bancs bien plus fournis. La mêlée, souvent chahutée, devra également être plus consistante pour permettre à l’Italie de tenir tête dans les gros matchs. Globalement, la Squadra Azzurra est très joueuse mais doit devenir plus régulière et performante sur les fondamentaux. Cet excès de jeu se retourne souvent contre elle face aux meilleures équipes

Objectif : trois victoires, un cap historique ?

Avec trois matchs à Rome (pays de Galles, France, Irlande) et deux déplacements (Angleterre et Écosse), l’Italie a une opportunité en or de signer un Tournoi historique. Rééditer ses performances face aux Gallois et Écossais, tout en bousculant les Bleus ou le XV du Trèfle serait un signal fort.

Pour la première fois, les hommes de Quesada se posent en sérieux candidats à un rôle de trouble-fête. Si l’ambition affichée par le staff se matérialise sur le terrain, le 6 Nations 2025 pourrait marquer un tournant dans l’histoire du rugby italien.