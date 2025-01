6 NATIONS. 78 sélections, 120kg, l'Irlande privée de son poids lourd face à l'Angleterre

Le Tournoi des 6 Nations 2025 débute mal pour l’Irlande. À quelques jours du choc contre l’Angleterre à l’Aviva Stadium, le XV du Trèfle doit composer sans l’un de ses piliers au sens propre comme au figuré : Tadhg Furlong. L’expérimenté droitier aux 78 sélections, a été contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure au mollet survenue lors du stage de préparation.

XV DE FRANCE. Villière rappelé, qui pour remplacer Penaud et Flament ? La composition probable des Bleus

Après une saison déjà marquée par des pépins physiques, Furlong semblait enfin retrouver le rythme, notamment avec son retour en Champions Cup contre La Rochelle il y a trois semaines. Mais une élongation au mollet a refait surface à l’entraînement, obligeant le joueur à rentrer à Dublin pour passer des examens complémentaires. Selon la fédération irlandaise, sa durée d’indisponibilité sera précisée dans les prochains jours.

Le sélectionneur par intérim Simon Easterby, qui dirige l’équipe en l’absence d’Andy Farrell, a fait appel au pilier du Connacht Jack Aungier pour renforcer le groupe. Mais difficile d’imaginer que le joueur de 25 ans puisse combler l’absence d’un Furlong, réputé pour sa puissance en mêlée et sa mobilité dans le jeu courant.

Face à une Angleterre revancharde, cette absence pourrait peser lourd dans les phases de conquête, secteur clé pour l’issue de la rencontre. D’autant que Furlong est bien plus qu’un simple pilier : il est une référence mondiale à son poste, capable de tenir tête aux meilleurs packs de la planète.

En plus de Furlong, plusieurs changements sont intervenus dans le groupe irlandais. Les joueurs du Leinster Jack Boyle, James Lowe et Dan Sheehan ont rejoint leurs coéquipiers, tout comme le demi de mêlée Caolin Blade du Connacht. Avec un banc remanié, l’Irlande devra trouver rapidement des solutions pour venir à bout des Anglais.

Look who has arrived! 😍#TeamOfUs pic.twitter.com/X8b11DDCvj