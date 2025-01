XV DE FRANCE. Villière rappelé, qui pour remplacer Penaud et Flament ? La composition probable des Bleus

À quelques jours du match d'ouverture face au Pays de Galles, le staff du XV de France doit faire des choix importants, notamment pour les absences de Flament et Penaud.

Le XV de France entame son Tournoi des 6 Nations vendredi face au pays de Galles, mais devra composer sans Damian Penaud. L’ailier bordelais, touché à l’orteil, ne sera pas aligné pour cette première rencontre. Le staff des Bleus a donc dû revoir ses plans, misant sur la jeunesse de Théo Attissogbe et la polyvalence d’Alexandre Roumat en deuxième ligne.

Attissogbe pour remplacer Penaud ?

L’absence de Damian Penaud, bien que non encore officialisée par la FFR, est une grande perte pour l’équipe tricolore. Mais Fabien Galthié et ses adjoints ont trouvé leur solution : Théo Attissogbe, spécialiste du poste et déjà performant en novembre face au Japon, devrait être titularisé.

L’ailier palois a montré qu’il était capable de répondre aux attentes du niveau international :

« Théo a toujours répondu présent. C’est un joueur fiable, avec une belle énergie. Il est logique de lui faire confiance », a expliqué Patrick Arlettaz au Midi Olympique.

Avec Attissogbe sur l’aile droite et Louis Bielle-Biarrey à gauche, les Bleus présenteront une paire de jeunes ailiers, rapide et prometteuse. Une stratégie qui pourrait être payante face aux Gallois, toujours redoutables dans les duels aériens et le jeu de transition. Malgré tout, la hiérarchie peut encore changer avec les entrainements à venir. L’autre palois, Émilien Gailleton était également pressenti pour démarrer à l’aile. La concurrence sera rude avec son coéquipier en club.

Roumat, l’option privilégiée en deuxième ligne

En l’absence de Thibaud Flament, blessé, Alexandre Roumat a pris une longueur d’avance pour occuper la deuxième ligne aux côtés d’Emmanuel Meafou. Le Toulousain a été convaincant en club et connaît bien les systèmes de jeu du XV de France.

« C’est un candidat crédible. Alexandre comprend vite, il est bon en touche et efficace dans notre système », a souligné Arlettaz. Son association avec Meafou promet une deuxième ligne complémentaire et performante dans les phases de conquête. La seule question sera de savoir si Roumat n’est pas trop « léger » pour le poste de 4.

Barassi-Moefana, un duo équilibré au centre

Le centre de l’attaque française sera par ailleurs scruté avec attention. Yoram Moefana débutera en 12, épaulé par Pierre-Louis Barassi en 13, l’un des hommes en forme du moment. Ce dernier pourrait même glisser en premier centre en cours de match si nécessaire.

« Pierre-Louis est polyvalent et performant depuis plusieurs mois. Il apporte beaucoup d’équilibre et de créativité », a ajouté Arlettaz.

Un XV pragmatique et ambitieux

Avec Ramos à l’arrière, Ntamack à l’ouverture et Dupont en chef d’orchestre, le XV de France présente une ossature expérimentée, entourée de jeunes prêts à briller. Face au Pays de Galles, les Bleus auront à cœur d'entamer leur Tournoi sur une note positive et de poser les bases de leur quête de titre.