VIDÉO. Les copains d’abord, Dupont et Ramos se chambrent en direct après France - All Blacks

En direct sur TF1, Antoine Dupont et Thomas Ramos se sont chambrés après la rencontre France - All Black.

Après une année post-Coupe du monde compliquée, les Bleus savourent une victoire prestigieuse face à la Nouvelle-Zélande (30-29) pour chasser les fantômes du passé. Après que toute cette pression soit retombée, Antoine Dupont et Thomas Ramos se sont livrés à un peu de chambrage par interview interposée sur la pelouse du Stade de France, samedi 16 novembre.

RUGBY. Audience historique, le XV de France écrase tout face aux All Blacks !

En direct sur TF1, l’arrière du Stade Toulousain Thomas Ramos, reconverti ouvreur le temps de la tournée d’automne, a été questionné sur le niveau de jeu d’Antoine Dupont. Face au micro de Christian Califano, le buteur des Bleus n’a pas pu s’empêcher de chambrer son ami :

C'est forcément plus facile de jouer avec Antoine. C’est un grand joueur, il fait peur aux défenses adverses. Ils sont tout le temps sur lui et ça laisse plus de libertés à ses coéquipiers pour s'exprimer. Il a été propre même s'il a fait quelques erreurs en sortie de camp. (sourire) Mais bon, ça on ne lui dira pas. On lui dira lundi au débrief”

"C'est forcément plus facile de jouer avec un grand joueur comme ça qui fait peur aux défenses adverses."



Thomas Ramos sur Antoine Dupont après la victoire des Bleus. #FRANZL



L'après-match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONQil pic.twitter.com/MpqpnzT2HC — TF1 (@TF1) November 16, 2024

Sur le plateau de l’après-match de TF1, le capitaine Antoine Dupont a logiquement été invité à venir débriefer la rencontre. Pour l’occasion, il a également pu réagir à la petite pique sympathique de son coéquipier :

C'est confortable pour lui, c'est moi qui prends tous les jeux au pied. (sourire) Mais ça, il ne me le dira pas, je le connais. Il sait que ce sont les premières choses que j'ai notées de mon match. On en discutera dans les douches.”

Visiblement, le groupe des Toulousains au sein du XV de France vit bien. Il faut dire que l’écurie rouge et noir possède un contingent de joueur important à Marcoussis. En effet, 11 joueurs ont été appelés pour préparer la tournée d’automne 2024 et pas moins de 7 d’entre eux étaient présents sur la feuille de match ce samedi.

XV de France. Il y a 7 ans, Antoine Dupont choquait les All Blacks, une première titu mémorable

Le XV de France renverse les All Blacks

Le XV de France a vaincu la Nouvelle-Zélande pour la 3ᵉ fois d’affilée, marquant un peu plus l’histoire d’une des plus belles générations du rugby français. À Saint-Denis, le meilleur visage des Bleus s’est montré en seconde période.

Car oui, lors du premier acte, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont été dominés. Redoutables et incisifs, les All Blacks ont profité d’un Ardie Savea surpuissant et d’une animation offensive enflammée pour prendre les devants. À la mi-temps, les hommes de Scott Robertson menaient (10-17).

De retour des vestiaires, les Bleus se sont réveillés et ont renversé la Nouvelle-Zélande. Ils ont notamment profité de la botte de Thomas Ramos, mais aussi d’un essai de Paul Boudehent (44ᵉ) et Louis Bielle-Biarrey (51ᵉ) pour s’imposer.

''Un Classique'', ''Héroïques'', etc. La presse mondiale en extase après France - All Blacks