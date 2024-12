VIDÉO. Le sacrifice émouvant qu'a dû faire Castro-Ferreira pour aller au Stade Toulousain

Dans un portrait réalisé par Canal+, le jeune troisième ligne Mathis Castro-Ferreira se confie sur sa famille et son arrivée au Stade Toulousain.

De plus en plus jeunes, les talents de demain sont repérés par les grosses écuries de Top 14. Bien évidemment, le Stade Toulousain n’y fait pas exception et Mathis Castro-Ferreira en est l’un des parfaits exemples. Arrivé à 14 ans au club rouge et noir, le troisième ligne a dû faire des sacrifices pour se donner les moyens de ses ambitions.

Pour sa deuxième saison sous les projecteurs du Top 14, Canal+ a réalisé un portrait du joueur de 20 ans. Ainsi, ils l’ont suivi dans les Hautes-Pyrénées, son département d’origine. “Je ne vais pas m’en cacher, je suis très famille”, confie Mathis Castro-Ferreira sur le chemin du retour aux sources.

Castro-Ferreira, pour la famille

Le champion du monde U20 raconte le sentiment spécial qu’il a connu quand il a dû quitter sa famille pour aller vivre à Toulouse, au début de son adolescence. “Quand on part loin et qu’on ne les voit pas souvent, ça manque quand même. Depuis que je suis né, je joue avec un ballon du Stade Toulousain, j’ai un maillot à la maison… Donc, quand le Stade Toulousain appelle, c’est difficile de refuser”, narre-t-il.

Ensuite, Mathis Castro-Ferreira se livre au sujet de son arrière-grand-père avec qui il était très proche. En grandissant, le jeune homme a pu se faire un tatouage en sa mémoire : “C’est moi, petit, avec un ballon de rugby et les étoiles, c’est lui qui est là-haut.” Il explique que ce dessin est “en mémoire à lui, pour avoir ce lien qu’on a toujours eu ensemble.”

“J’ai grandi avec mon arrière-grand-père. Quand je suis parti à Toulouse, à 14 ans, je l’ai vu très fier. Je n’avais jamais vu quelqu’un être aussi fier de moi de toute ma vie, hormis mon père. À ce moment-là, il m’a dit : « Le jour où tu passeras à la télé et que tu feras tes premières feuilles de match, je ne serais plus de ce monde. » Juste avant le Covid, il est parti”, raconte non sans émotion le jeune prodige du Stade Toulousain.

Stade Toulousain et rêve de Top 14

Lors des doublons Coupe du monde, Mathis Castro-Ferreira apparaissait pour la première fois sur les pelouses de Top 14. Le 2 septembre 2023, il était sur le banc pour défier Oyonnax avec le Stade Toulousain. Quelques mois avant, le troisième ligne se montrait déjà sur le petit écran avec des prestations étincelantes avec le XV de France U20.

Aujourd’hui, Mathis Castro-Ferreira est l’un des talents d’avenir les plus attendus au Stade Toulousain. Auteur de 9 essais en 17 matchs pour sa première saison en Top 14, le pitchoun formé au SO Maubourguet a sûrement encore beaucoup à offrir !

