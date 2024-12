TOP 14. Concurrence, rigueur et ambition, pourquoi le Stade Toulousain est comparé à une sélection ?

Un groupe en ébullition, un match à ne pas prendre à la légère : Mallia et Merkler mettent en lumière les forces et défis du Stade Toulousain en ce début de saison prometteur.

Le Stade Toulousain est sur une dynamique impressionnante en ce début de saison, mais dans les coulisses, l’exigence reste le maître-mot. Entre la concurrence interne qui tire tout le groupe vers le haut et la prudence face à des matchs à l’extérieur, l’équipe vise haut.

"Comme une sélection" : la concurrence au cœur de la réussite

Pour Juan Cruz Mallia, la concurrence interne au Stade Toulousain est bien plus qu’un simple concept, c’est une réalité quotidienne. Le polyvalent trois-quarts argentin ne cache pas que l’émulation entre joueurs pousse chacun à se surpasser. "Ici, c'est peut-être comme une sélection avec de nombreux internationaux. On veut tous jouer, être titulaire ou même être seulement dans le groupe. Chaque entraînement compte pour nous, pour montrer aux coachs qu'on est prêts", confie-t-il au Midi Olympique.

Cette bataille interne, loin d’être un frein, se révèle être un véritable moteur pour l’équipe. "C'est grâce à cette concurrence qu'on a bien démarré. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que ça nous fait grandir et ça fait évoluer l'équipe."

Si Toulouse impressionne, Mallia rappelle que rien n’est acquis. Le championnat est long, et chaque détail compte. "On essaie de bien démarrer parce qu'on sait que ce championnat est long. Il faut marquer un peu le destin de ce championnat." Avec des victoires marquantes à domicile comme à l’extérieur, le Stade Toulousain semble sur la bonne voie pour répondre à ses ambitions élevées. "Le groupe veut marquer les esprits cette saison", conclut-il.

Merkler : "Rester sérieux face à Lyon"

De son côté, le jeune pilier Joël Merkler appelle à ne pas sous-estimer Lyon, malgré le statut actuel des deux équipes. Il insiste sur l’importance de la concentration et de la rigueur, des éléments clés pour réussir en déplacement. "C’est sûr que ça va être un match où il faudra bien défendre pour résister à ce jeu qu’ils vont imposer. Et surtout être très cohérent en conquête et dans l’occupation."

L'international espagnol met également en garde contre un relâchement potentiel via La Dépêche. "Il y a toujours ce risque, surtout quand tu joues des équipes qui sont en bas de classement à l'extérieur. Mais justement, c'est aussi cette expérience qu'on engrange." Malgré le turnover obligatoire au sein du groupe, Merkler se veut confiant, rappelant les performances solides des Toulousains dans ce type de contexte. "On a des joueurs qui sont habitués à jouer ce genre de match à l'extérieur, avec un groupe assez jeune en général. Auparavant, ça nous a plutôt réussis."

Pour lui, il s’agit de maintenir la dynamique actuelle sans céder à la tentation du piège. "Il faut qu’on garde cette dynamique et je pense qu’on a assez joué de matchs comme ça pour ne pas tomber dans le piège." Le Stade Toulousain semble donc prêt à relever le défi lyonnais, en s’appuyant sur une concurrence saine et une rigueur collective. Les prochains matchs seront décisifs pour confirmer leur excellent début de saison et poursuivre leur ambition de "marquer les esprits".