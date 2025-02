VIDÉO. L’an dernier, la classe biberon du Stade Toulousain renversait Clermont au terme d’un match à 70 points

Si l’ASM peine à retrouver à son lustre d’antan, un Clermont vs Toulouse reste, quoi qu’il en soit, alléchant.

C’est l’un des chocs des années 2000 et 2010 qui nous attend dimanche soir en clôture de la 16ème journée de Top 14. Si l’ASM peine à retrouver à son lustre d’antan, un Clermont vs Toulouse reste, quoi qu’il en soit, alléchant.

Il n’y a qu’à regarder sa programmation en prime Time sur Canal Plus… D’autant qu’avec l’absence de 9 internationaux tricolores à minima côté toulousain, la donne devrait s’équilibrer, au Michelin.

TOP 14. Sans les internationaux mais avec Flament et Jelonch : la compo probable du Stade Toulousain

Avec un match du même calibre que l’an dernier ? En tous cas on te le souhaite, comme dirait un célèbre consultant football de la chaîne cryptée.

La victoire d’une équipe à 24 ans de moyenne d’âge (sans compter le banc)



A pareille époque en 2024, Toulouse avait impressionné son monde en faisant valoir la profondeur immense de son vivier. À Clermont, sous un froid intense, Mathis Castro-Ferreira et Kalvin Gourgues fêtaient leur première titularisation en Top 14, Joël Merkler sa 2ème, tandis que sur le banc, Pouzelgues et Labarthe découvraient, eux, l’élite professionnelle française.

Une jeunesse qui répondait plus que présente face à une ASM réduite à 14 dès le premier quart d’heure suite à un carton rouge reçu par Ojovan pour un déblayage dangereux. La preuve : Castro-Ferreira se faisait un nom en plantant un doublé plein d’à propos en début de seconde période.

TOP 14. Mathis Castro Ferreira, symbole d’une jeunesse toulousaine biberonnée à l’école des doublons

Avec les cadres qui faisaient aussi le boulot comme Juan Cruz Mallia à l’ouverture (14 points) ou Arthur Retière, auteur d’un doublé sur son aile, le score montait même jusqu’à 12 à 32 à l’heure de jeu.

Avec une déculottée à venir pour Clermont ? Non, car l’entrée de Baptiste Jauneau sonnait la révolte jaune et bleu. D’entrée, le demi de mêlée auvergnat se faisait une valise dont il a le secret au près, et remettait l’ASM en jeu.

Deux autres essais viendront faire espérer Clermont, mais Toulouse, solidaire, saura résister jusqu’à la fin, à l’image de cette touche gagnée à 5 mètres de sa ligne sur la sirène. Pour une victoire 33 à 37 qui comptera dans la suite de la saison doublement triomphante du Stade Toulousain, puisque de nombreux jeunes s’y seront révélés.

A l’image de ce « Castro » qui connaîtrait au total 15 feuilles de match en Top 14, et même une en Champions Cup. Lui qui fera d’ailleurs son retour à la compétition ce week-end, après une blessure au coude.