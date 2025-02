TOP 14. Sans les internationaux mais avec Flament et Jelonch : la compo probable du Stade Toulousain

Ce dimanche, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse de Marcel Michelin pour y affronter l'ASM Clermont. Un match délicat à gérer sans la plupart des internationaux.

Privé de ses internationaux retenus pour le Tournoi des 6 Nations, le Stade Toulousain doit composer avec un effectif remodelé pour son déplacement à Clermont ce dimanche soir (21h05). Mais malgré ces absences, le staff d’Ugo Mola pourra s’appuyer sur plusieurs retours majeurs.

Flament et Jelonch sur le pont

La bonne nouvelle, c’est le retour de Thibaud Flament et Anthony Jelonch, remis de leur blessure au mollet. Les deux avants sont des pièces maîtresses du pack toulousain et pourraient débuter d’entrée pour apporter de la densité face au pack clermontois. Flament devrait être associé à Joshua Brennan, qui profite de l’absence des internationaux pour avoir du temps de jeu.

En troisième ligne, Jelonch pourrait être épaulé par Mathis Castro-Ferreira, également de retour de blessure, et Théo Ntamack, souvent utilisé en l’absence des cadres. Une troisième ligne capable de rivaliser dans le combat, mais aussi très « coureuse ».

Cramont pour mener la première ligne

Avec Marchand et Mauvaka protégés, le poste de talonneur sera confié à Guillaume Cramont, de retour après plusieurs semaines d'absence. Il pourrait être entouré de Rodrigue Neti et Dorian Aldegheri, deux joueurs d'expérience.

Des lignes arrières à "bricoler"

Derrière, l’absence des internationaux bouscule la hiérarchie, mais Toulouse pourra compter sur des valeurs sûres. À l’ouverture, Valentin Delpy pourrait être aligné aux côtés de Paul Graou à la mêlée. Le numéro 10 Romain Ntamack purgera sa deuxième semaine de suspension suite à son carton rouge face au pays de Galles.

Au centre, le retour de Santiago Chocobares, remis de sa commotion, sera important pour densifier l’attaque. Il pourrait être associé à Pita Ahki, s’il est rétabli après avoir été malade le week-end dernier. À moins que Paul Costes ne rentre dans la discussion pour être aligné en deuxième centre.

Sur les ailes, l’incertitude demeure quant à la participation de Blair Kinghorn et Ange Capuozzo, potentiellement laissés au repos après leurs matchs internationaux. Si le staff décide de ne pas les aligner, Matthis Lebel et Dimitri Delibes devraient avoir leur chance. Dans ce cas de figure, Juan Cruz Mallia porterait le numéro 15.

En revanche, on peut également imaginer l’Argentin à l’ouverture à la place de Delpy et décaler Lebel à l’arrière. À moins que Capuozzo ou Kinghorn ne soit sur le pont et solutionne le casse-tête du staff. Quoi qu’il arrive, on sait que le Stade Toulousain sera comme toujours compétitif. Pourront-ils ramener des points de leur déplacement en Auvergne ?

compo probable 1 Neti 2 Cramont 3 Aldegheri'u 4 Brennan 5 Flament 6 Jelonch 8 T.Ntamack 7 Castro-Ferreira 9 Graou 10 Delpy 11 Lebel 12 Akhi 13 Chocobares 14 Delibes 15 Mallia 16 Lacombre 17 Bertrand 18 Ainu'u 19 Vergé



20 Arnold 21 S.Tolofua 22 Saito 22 Costes