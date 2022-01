VIDÉO. Harinordoquy sur sa fin de carrière à Toulouse : ''je ne remercierai jamais assez Guy Novès pour ça''

Découvrez ici ce troisième et dernier article consacré à la légende Imanol Harinordoquy, et notamment sur sa fin de carrière inespérée au Stade Toulousain.

Après avoir découvert de nombreuses anecdotes sur le Haka de la finale de la coupe du monde 2011, ainsi que sur la naissance du "basque masqué", il est temps de découvrir la fin de carrière de la légende Imanol Harinordoquy, vu par ce dernier. Dans cette vidéo faite par la chaîne Youtube Hika change de Cap, l'ancien international du XV de France est revenu sur son transfert de Biarritz à Toulouse, mais également sur les conditions qui l'ont d'abord amené à ne pas prolonger dans son club de cœur : "Je finissais mon contrat ici à Biarritz et je sortais d'une année très compliquée, en plus où on descend en Pro D2. Moi, j'étais sur une jambe et je n'arrivais pas à enchaîner les matchs. J'avais l'entraînement souffrant (...) donc je comptais arrêter ma carrière en 2014". Une retraite que le troisième ligne aurait à l'époque déjà bien méritée, au vu de toute l'énergie qu'il a déployé durant sa carrière. Mais voilà, un coup de fil va faire totalement changer d'avis Imanol : "Il y a Jean-Baptiste Élissalde, dont je suis proche, qui m'a appelé deux ou trois fois pour me dire que Guy Novès allait m'appeler. À l'époque, j'avais d'autres propositions que j'ai décliné, car je ne me sentais plus capable de jouer. Et donc il y a Guy Novès qui m'a appelé effectivement (...) et qui me dit qu'il a besoin de moi à Toulouse".

VIDÉO. RUGBY. CDM 2011. Imanol Harinordoquy : ''Ce n’était pas du tout le V de la victoire"Une proposition qui surprend Harinordoquy, au vu des antécédents entre Toulouse et Biarritz : "on s'est accroché quelques fois". Flatté mais usé, ce dernier refuse dans un premier temps cette proposition : "Je ne peux même pas courir donc je ne vais pas te dire oui (...) et il me dit "la seule chose que je veux savoir c'est si t'as encore l'envie". Et là forcément t'as la petite flamme qui est en toi qui s'embrase". Une conversation qui fera réfléchir Harinordoquy, avant que celui-ci accepte de rejoindre Toulouse pour une saison. Et après de multiples soins, et énormément de travail, l'ancien Biarrot refoulera les pelouses du Top 14, lui qui croyait ne jamais revivre ça. Animé par l'envie de bien finir, Imanol fera une première saison excellente, avant de prolonger une dernière année. C'est donc à 36 ans, et après plus de 17 saisons en tant que joueur pro, que le basque bondissant termina sa carrière, sous les hommages du stade Ernest-Wallon : "J'ai eu la chance de pouvoir finir sur le terrain, à Toulouse, de faire ma sortie avec tous mes proches, ma famille, mes amis (...) j'ai eu cette chance là et je ne remercierai jamais assez Guy Novès pour ça".

VIDÉO. Biarritz. ''Je n'y voyais rien'' : le jour où Harinordoquy a joué une demi-finale avec un masque en mousseUne fin de carrière de rêve pour cette immense joueur de rugby, qui aura marqué toute une génération de par son courage, mais également de par ses qualités balle en main. Pour découvrir l'interview toute entière de ce géant, on vous met le lien de la vidéo juste en dessous.