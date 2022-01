VIDÉO. RUGBY. CDM 2011. Imanol Harinordoquy : ''Ce n’était pas du tout le V de la victoire"

Dans un long entretien, l’ancien troisième ligne international Imanol Harinordoquy, est revenu sur les moments forts de sa longue carrière et notamment sur ce fameux moment face au Haka néo-zélandais en 2011.

Il y a peine plus de deux mois, cela faisait 10 ans que les Bleus s’inclinaient en finale de coupe du monde face aux All Blacks. Un match d’anthologie qui restera à jamais gravé dans les mémoires du rugby français. Tous les fans du rugby tricolore se souviennent encore où ils étaient ce samedi 23 octobre à 10 h. Il ne fallait surtout pas oublier de mettre son réveil ce matin-là, avant même que la partie commence, les deux équipes avaient donné le ton de la rencontre. Si les Français avaient eu un parcours qui laissaient à désirer jusqu’à cette fameuse finale. Pour ce choc, les Bleus avaient décidé de marquer la rencontre de leur empreinte, et cela, dès le Haka de leurs adversaires. Les Tricolores, prêt à en découdre s’étaient positionnés en V face au Haka. Les hommes de Lievremont s’étaient ensuite remis en ligne et avaient même franchis la fameuse ligne qui séparait les deux équipes. Une dérogation à la règle qui avait couté alors à l’époque 3 000e d’amende à la FFR. Un geste qui a été interprété par beaucoup de façons différentes à la fin du match. Entre V de la victoire ou le dessin d’une flèche, seuls les acteurs sur le terrain ce soir-là savaient réellement la signification de leur geste.

Imanol Harinordoquy, troisième ligne titulaire pour cette finale, est revenu dans une longue interview sur ce moment qui a marqué sa carrière. Pour lui, ce soir d'octobre, les Français n’avaient pas subi le Haka comme habituellement : « Le speaker, dis ''Les Français reçoivent le Haka'', je pense qu’il s’est trompé ce jour-là, parce qu'on n’a pas reçu le Haka, c’est nous qui avons imposé ce qu’on voulait ». Il est ensuite revenu sur la signification réelle de ce geste : « Naturellement on s’est tous pris la main, on avait besoin de se sentir », avant d’ajouter « ce n’était pas du tout le V de la victoire, c’était une formation, quand on se déploie et qu’on se met à plat, c’est une déclaration à la guerre. » Un moment dont il sera marqué à vie, à contrario du match en lui-même, dont il avoue ne pas trop se souvenir.