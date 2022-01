VIDÉO. Biarritz. ''Je n'y voyais rien'' : le jour où Harinordoquy a joué une demi-finale avec un masque en mousse

En 2010, lors de la demie de Coupe d'Europe face au Munster, Imanol Harinordoquy a dû se fabriquer un masque en mousse pour protéger son nez cassé. Il se fracturera également durant la rencontre, deux côtes.

Dans la suite de son long entretien, et après être revenu sur cette fameuse finale de Coupe du Monde, Imanol Harinordoquy a évoqué ses heures de gloire au Biarritz Olympique. Notamment cette demi-finale de HCup en 2010, lorsque blessé au nez, il avait disputé la rencontre contre le Munster avec un masque semblable aux casques de gladiateurs. Il se remémore cet épisode : ''J'avais le nez cassé. Bon ça ce n'était pas très grave. Je suis allé voir le toubib (sic) 3 jours avant, j'ai demandé ce que je risquais. ''Que ça re-casse''. Donc je lui ai répondu : ''à lundi'' (sourire). Pour la petite histoire du masque, maintenant on a le droit de jouer avec des protections thermo-moulées. Mais à l'époque on n'avait pas le droit, car on pouvait blesser l'adversaire, ce qui est un peu débile (sic). Donc, moi j'avais fait faire un masque thermo-moulé avec lequel je m'étais entraîné toute la semaine, comme ont aujourd'hui les basketteurs et les rugbymen. C'était nickel. Ça me protégeait le nez et puis surtout j'y voyais super bien. Et la veille du match, l'arbitre est passé me voir à l'hôtel, parce que les Irlandais savaient que j'allais jouer avec une protection donc ils lui ont fait appel. Il a demandé à voir ma protection, je lui ai montré. Il m'a dit : ''tu ne pourras pas jouer avec ça, je vérifierai demain''. Donc à onze heures du soir, la veille d'une demi-finale de Coupe d'Europe, on était en train d'essayer de bricoler un masque en mousse. L'histoire de ce masque, c'est un truc en mousse avec lequel je ne me suis absolument pas entraîné, que j'ai mis juste avant l'échauffement. Je n'y voyais rien, c'était comme un casque de gladiateur.''

Malgré ça, le troisième ligne centre va livrer une partie exemplaire. D'autant plus incroyable quand on sait, qu'il se fracturera deux côtes dans un maul peu après la demi-heure de jeu. Face à une douleur insoutenable, et la totalité du buste strappé, il finira par sortir à un quart d'heure de la fin, sous les acclamations d'un Anoeta en fusion : ''Y a le coup d'envoi, tu prends deux brins, il y a l'adrénaline. Je me pète deux côtes. Donc ouais ça a piqué. Je suis content de l'avoir fait parce qu'on a gagné le match et que toute l'équipe a répondu présent ce jour-là. Je ne le referai pas demain parce que derrière, j'ai passé trois mois très compliqués où mon corps m'a dit : ''ok, tu m'as fait subir ça mais maintenant tu vas le payer''. J'ai passé trois mois derrière, notamment la fin de la saison où j'étais très fatigué. Il y a des moments où il faut savoir écouter son corps et si tu ne l'écoutes pas, à un moment donné, il te le fait payer. Ça a été dur de récupérer de cette blessure-là, ça a été assez long''.

Le BO s'imposera finalement 18 à 7 et filera en finale. Face au Stade Toulousain au Stade de France, les Biarrots s'inclineront (19-21) malgré le seul essai de la rencontre inscrit de leur côté suite à une relance folle conclue par Karmichael Hunt.

Pour revoir plus en détail les anecdotes d'Imanol Harinordoquy sur cette demi-finale, rendez-vous à 6mn35.