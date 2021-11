France Rugby. Imanol Harinordoquy : ''être champion du monde des matches amicaux, ça ne sert à rien''

L’ancien international français, Imanol Harinoroduy, s’est confié via Rugbyrama sur les belles performances des Bleus lors de la tournée d’automne. Pas de quoi s’enflammer d’après lui.

Si certains experts voulaient voir cette jeune équipe de France se confronter à ce qu’il se fait de mieux pour voir ce qu’elle valait réellement. On peut dire que les Tricolores ont répondu de la meilleure des manières. Auteur d’une tournée quasiment parfaite, les Français nous ont offert la cerise sur le gâteau en infligeant 40 points aux Blacks pour le dernier match de l’Autumn Nations Series. Avec une remontée à la cinquième place du classement World Rugby, on peut dire que le XV de France fait partie des meilleures équipes du monde. Pour l’ancien Biarrot Imanol Harinordoquy, il est trop tôt pour s’enflammer, il faut garder les pieds sur terre. L’ancien troisième ligne international s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes de Rugbyrama, pour lui, l’équipe de France n'est pas favorite pour la Coupe du Monde 2023 dans l’hexagone : « On s’enflamme toujours mais c’est bon de s’enflammer après une telle démonstration face à la meilleure équipe du monde. On a besoin de s’enflammer un peu et de croire en cette équipe qui a fait preuve de talent et de caractère. Après avoir mené largement à la mi-temps, les Blacks sont revenus très fort et il a fallu faire preuve de caractère pour l’emporter. Je ne dirais pas que nous sommes l’équipe favorite pour la Coupe du monde car il y a encore beaucoup de chemin à faire, il peut y avoir des blessures et les aléas du sport de haut niveau. On sera attendu, il faudra battre toutes les grandes nations. »

Une équipe de France qui devra assumer son nouveau rôle au prochain tournoi des 6 Nations. Un tournoi qui s’annonce des plus relevés. L’Angleterre revient à son meilleur niveau et vient de battre le champion du monde en titre. Les Irlandais ont fait tomber les hommes de Ian Foster une semaine seulement avant les Bleus. Et l’Écosse ne cesse de monter en puissance et s’est offert les Wallabies durant la tournée. Cela sera un réel test pour les Bleus qui devront montrer un exemple de régularité pour exister dans cette compétition. Il faudra réitérer sur 5 semaines des performances à l'image de celle du week-end dernier face aux Blacks.

Une équipe de France qui peut rivaliser avec n’importe quelle nation quand elle déploie un tel niveau de jeu. Le natif de Bayonne souligne aussi la capacité des Bleus à pouvoir varier leur jeu et s’adapter à leur adversaire : « Quand l’équipe de France joue à ce niveau-là, personne ne peut rivaliser avec la France. Mais est-ce que l’on sera capable d’avoir la même constance et la même rigueur, le même niveau de performance contre les petites formations ? C’est un point d’interrogation. C’est un problème de riche. L’équipe de France fait peur car elle est armée pour jouer toute sorte de match, elle sait s’adapter. On était parti sur un jeu assez ambitieux et ils ont su parfois jouer sans le ballon. Ils ont su s’adapter, faire preuve de stratégie et s’y tenir. Après, être champion du monde des matches amicaux, ça ne sert à rien. Il faut remplir l’armoire à trophée. Il faut piquer les joueurs pour qu’ils aillent chercher des titres ». Après avoir échoués à la deuxième place du tournoi des 6 Nations 2021 et avoir perdu en prolongation face aux Anglais pour la première Coupe d’Automne des Nations. Le prochain tournoi sera l’occasion idéale pour les Bleus de débloquer le compteur des trophées.