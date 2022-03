VIDÉO. FLASHBACK. L'interception de Trinh-Duc, le renvoi de Michalak... Revivez la victoire du XV de France face aux Gallois en 2010

Il y a 12 ans, les Bleus l'emportaient au Millenium face au Pays de Galles (20-26), grâce notamment à une première mi-temps de rêve.

À un peu plus d'une semaine du choc face au Pays de Galles, revivons l'une des victoires mythiques du XV de France, dans la fameuse antre du Millenium Stadium de Cardiff (aujourd'hui appelé Principality Stadium). Pour ce faire, on a décidé de se remémorer la rencontre du Tournoi des 6 Nations 2010, très belle année pour les Bleus puisque ces derniers avaient remporté le Grand Chelem pour la 9ème fois de leur histoire. En espérant que les Tricolores réitèrent cet exploit lors de cette édition 2022, après 12 ans de disette. Mais en attendant le 11 mars prochain, revenons-en à cette fameuse rencontre. Nous sommes le 26 février 2010, et les Gallois reçoivent le XV de France, seule nation invaincue avec l'Angleterre. Les coéquipiers de Shane Williams promettent la guerre aux Bleus, dans une rencontre qui s'annonce très alléchante.

RUGBY. 6 Nations. Equipe de France. Jalibert et Villière de retour dans le groupe pour le Pays de Galles

Pays de Galles 1 James 2 Bennett 3 Jones 4 Davies 5 Jones 6 Thomas 8 Jones (cap) 7 Williams 9 Rees 10 Jones 11 Williams 12 Roberts 13 Hook 14 Halfpenny 15 Byrne 16 Owens 17 Gill 18 Charteris 19 Warburton



20 Phillips 21 Bishop 22 Shanklin

France 1 Domingo 2 Servat 3 Mas 4 Nallet 5 Pierre 6 Dusautoir (cap) 8 Harinordoquy 7 Bonnaire 9 Parra 10 Trinh-Duc 11 Palisson 12 Jauzion 13 Bastareaud 14 Malzieu 15 Poitrenaud 16 Szarzewski 17 Poux 18 Chabal 19 Lapandry



20 Michalak 21 Marty 22 Andreu

Une première période de rêve

Les Bleus le savaient, il fallait absolument bien débuter ce match. Chose faite, puisque après 6 minutes de jeu, le jeune ailier Alexis Palisson intercepta une longue passe de James Hook pour inscrire le premier essai de la rencontre. Un premier coup de froid dans l'antre des Dragons, qui s'ensuit par deux pénalités de Morgan Parra (0-13 à la 26e). Un réalisme dingue, mêlé à une défense parfaite des hommes de Lièvremont. Les Gallois tentent, mais butent sur un rideau de fer tricolore. Mais juste avant la mi-temps, Martyn Williams récupère le ballon dans le camp du Pays de Galles. La défense française est désorganisée, et on se dit que le danger approche. Shane Williams élimine Julien Bonnaire, avant de se faire prendre par Jauzion. L'ailier tente de passer la balle après contact pour son soutien, mais l'ouvreur François Trinh-Duc surgit de nulle part et intercepte la passe. Ce dernier met les cannes, et s'en va aplatir le second essai des Tricolores à la sirène. 0-18, puis 0-20 après la transformation de Morgan Parra : les Bleus sont plus que jamais dans le coup.

Vexés par le score à la pause, les Gallois reviennent en seconde mi-temps avec d'autres intentions. Bien plus tranchants, ils transpercent à plusieurs reprises la défense française. Stephen Jones réduit tout d'abord l'écart au pied (6-20), avant que le futur Toulonnais Leigh Halfpenny n'inscrive l'essai de l'espoir à l'heure de jeu. Dans le même temps, Morgan Parra écope d'un carton jaune. On se dit alors que tout est possible, même si Frédéric Michalak passe une pénalité qui donne de l'air au XV de France (13-23). Les Gallois, trop indisciplinés, concèdent une nouvelle pénalité, que transforme Morgan Parra à deux minutes du terme (13-26, 78e). Mais voilà, sur le renvoi, les coéquipiers de Stephen Jones récupèrent le ballon, et se ruent à l'attaque. Le jeu se porte sur l'aile gauche, où, après un petit cafouillage, Shane Williams hérite de la gonfle. Ce dernier se débarrasse de Chabal, avant d'aspirer l'âme de Parra et Palisson avec des crochets dévastateurs. Williams aplati, et Jones se dépêche de transformer avant la sirène. Sa tentative passe, ce qui permet aux siens de bénéficier d'une dernière possession. Enfin, c'était sans compter sur la filouterie de Michalak, qui envoya indirectement son renvoi en touche. Les Gallois protestent et demandent une pénalité pour anti-jeu. Une requête que refusa Monsieur Kaplan, qui siffla la fin du match.

RUGBY. 6 Nations. Ce que les Bleus doivent améliorer pour battre le Pays de GallesUn final chaotique, mais qui a néanmoins permis aux Tricolores de continuer leur sans-faute dans cette compétition. Après cela, les Bleus se débarrasseront facilement de l'Italie, avant de battre le XV de la Rose pour le dernier match de cette édition 2010.