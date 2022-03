RUGBY. 6 Nations. Oubliez le Crunch, la vraie finale pour l'équipe de France, c'est face au Pays de Galles

Après l'Écosse, l'équipe de France défie le Pays de Galles sur ses terres. Un match qui décidera de l'avenir des Bleus dans le Tournoi.

RUGBY. 6 Nations. Ce que les Bleus doivent améliorer pour battre le Pays de GallesTrois matchs, trois victoires, l'équipe de France est en tête du Tournoi des 6 Nations et rêve toujours du Grand Chelem. Deux adversaires de taille se dressent encore sur la route d'Antoine Dupont et ses coéquipiers : le Pays de Galles et l'Angleterre. Avant le coup d'envoi de la compétition, le Crunch, de par sa position dans le calendrier et la nature de l'adversaire, faisait figure de finale pour les Bleus. Alors oui, ce match sera à n'en pas douter une belle fête et un choc de cette année 2022. Encore plus si les hommes de Galthié s'imposent à Cardiff. Car cela voudra dire qu'ils seront à 80 minutes d'une performance rare. Mais l'on se dit aussi que s'ils terrassent les Dragons rouges une semaine plus tôt, ils seront dans les meilleures dispositions mentales et physiques (bien qu'un peu mâchés) pour battre les sujets de Sa Majesté. Si bien que le match le plus important, celui qui fait figure de finale, c'est bien le prochain au Pays de Galles. Un avis que partagent l'ancien tricolore Yoann Huget et celui qui a été entraîneur des avants bleus, Yannick Bru via le Midi Olympique : "Je rejoins Yoann là-dessus. Même si les Gallois ont un peu perdu de leur superbe ces derniers temps, il faudra se préparer à une bataille féroce."

Des Bleus en terres hostiles

La France a un calendrier favorable cette année avec deux déplacements. Celui à Cardiff est le plus périlleux pour les Bleus. S'ils ont été portés par leur supporters à Murrayfield, ceux-ci pourraient (devraient ?) être moins nombreux. Et quand bien même ils venaient à être présent en nombre, on peut compter sur les locaux pour donner de la voix pour couvrir les éventuelles reprises de la Marseillaise qui pourraient naître dans les travées du stade. On connaît l'importance du 16e dans le rugby. Nul doute qu'il saura porter les Tricolores vers la victoire face aux Anglais. Mais le 19 mars, les hommes de Galthié ne pourront pas compter sur un soutien aussi fort. Ils seront véritablement en terres hostiles. Ce sera un véritable test psychologique. Après une semaine de coupure, les Français devront rapidement entrer dans le match sous peine d'encaisser des points comme face aux Écossais.

Un adversaire redoutable

6 Nations. Biggar, Cuthbert... Ces joueurs dont l'équipe de France devra se méfier face au Pays de GallesLe Pays de Galles dispose d'excellents joueurs dans ses rangs comme vu dans un précédent article. Surtout, c'est un adversaire contre lequel l'équipe de France n'est pas en réussite depuis 10 ans. En effet, les Bleus n'ont remporté que quatre matchs sur douze. Si on ne prend en compte que les rencontres dans le Tournoi, on tombe à seulement trois succès en dix affrontements. Un chiffre divisé par trois quand on s'intéresse uniquement aux victoires au Pays de Galles. La dernière, c'était en en février 2020 sur le score de 27 à 23. Avant samedi, l'Écosse était un adversaire qui ne réussissait pas aux Bleus depuis l'arrivée de Galthié. Alors que dire des Gallois ? D'aucuns pourraient répondre que ce n'était pas la même génération de joueurs et que l'actuelle n'a encore jamais perdu face à cet adversaire depuis la défaite en quart de finale de la Coupe du monde.

Des locaux revanchards

Il est vrai que ces Bleus-là sont en confiance de par leur vécu commun en club comme chez les jeunes puis sous le maillot tricolore. Mis dans d'excellentes conditions par le staff, rien ne semble pouvoir les stopper. A l'inverse, leurs homologues gallois sont dans de mauvaises dispositions avant de recevoir les Bleus. Ils n'ont remporté qu'un match dans cette édition en s'imposant de trois points seulement contre l'Écosse. Ils n'ont guère été convaincants pour le moment. Cependant, ils ont l'occasion de terminer en beauté avec deux réceptions. Et ce n'est pas une victoire sur l'Italie qui sauvera leur Tournoi. Pour eux aussi, c'est une finale. Et elle a un goût de revanche après le succès tricolore en 2020 à Cardiff. Il y a donc beaucoup de pression autour de cette rencontre. Celui qui saura la gérer aura sans doute une des clés de la victoire. Ensuite, c'est sur le terrain que ça se passe. RUGBY. ''Les Bleus sont des tireurs d'élite'', Bru impressionné par l'équipe de France