RUGBY. ''Les Bleus sont des tireurs d'élite'', Bru impressionné par l'équipe de France

L'ancien entraîneur des avants tricolores Yannick Bru ne tarit pas d'éloges envers l'équipe de France suite à sa victoire en Ecosse dans le Tournoi des 6 Nations.

Comme beaucoup de supporters et d'observateurs, Yannick Bru a été impressionné par l'équipe de France. L'ancien entraîneur des avants tricolores sait à quel point il est compliqué de construire une équipe compétitive au niveau international. "Le staff a aussi réussi à les envelopper d'une atmosphère de confiance, analyse l'entraîneur de Bayonne via le Midi Olympique. Tous les joueurs se sentent importants". Collectivement, les Bleus sont très forts. De nombreux éléments du groupe un passé commun. Ils ont notamment gagné chez les jeunes avec deux titres de champion du monde coup sur coup. Pour l'heure, ils sont donc en confiance et ne semblent avoir peur de personne pour reprendre les mots du technicien. Et cela se ressent sur le pré. "C'est quelque chose de fragile, au niveau international. Ça peut vite partir. Là, ils l'ont." Qu'ils soient devant au score ou qu'ils aient à marquer des points, aucun vent de panique ne souffle dans les rangs tricolores. "Cette harmonie, cette confiance, on les retrouve dans les situations décisives. Il y a toujours, chez nous, un joueur qui fait le geste juste. En défense : une mise en échec, une phase statique dominante, une pression sur l'homme qui provoque l'erreur gestuelle. À l'inverse, en attaque, on a marqué en Écosse sur chaque munition ou presque." La dépossession, un jeu pratiqué par les Bleus sous les ordres de Galthié qui fonctionne à merveille pour le moment. Mais cela demande une énorme préparation en amont afin que toute l'équipe avance comme un seul homme au moment opportun. Grâce à des joueurs talentueux et à un staff qui l'est tout autant, l'équipe de France regarde vers l'avenir avec confiance. "Les Bleus sont des tireurs d'élite. Dès qu'il y a une occasion, ils la mettent au fond. Ce sont des "snipers" si vous me permettez l'expression." Mais attention, leurs adversaires vont sans doute s'adapter. On peut compter sur Galthié et ses adjoints pour anticiper et préparer tous les scénarios comme il aime si bien le faire.