RUGBY. 6 Nations. Ce que les Bleus doivent améliorer pour battre le Pays de Galles

Malgré une (très) convaincante performance face à l'Écosse lors de la troisième journée du Tournoi des Six Nations 2022, la France a encore de quoi progresser.

En pôle position pour décrocher le titre dans ce Tournoi des Six Nations 2022, l'équipe de France doit encore affronter le Pays de Galles à Cardiff et l'Angleterre au Stade France une semaine plus tard. Deux rencontres à l'issue desquelles un Grand Chelem pourrait être réalisé. Une première depuis le Tournoi 2010. Même si la dernière victoire face à l'Écosse a montré que les Bleus étaient clairement favoris, il faudra rester redoutable pour les deux dernières journées restantes. On le sait : les Gallois sont toujours difficile à manœuvrer. Accrocheurs et déterminés, il s'en est fallu de pas grand-chose pour qu'ils réalisent un véritable hold-up face aux Anglais lors de la dernière journée (défaite 23-19). De plus, c'est une équipe qui sans être géniale, fait rarement des fautes de goût, à l'image de son ouvreur capitaine Dan Biggar, qui mène son équipe à la baguette. Il faudra alors côté Français faire le jeu pour déborder les hommes de Wayne Pivac.

RÉSUMÉ VIDÉO. 6 Nations. Le Pays de Galles a fait douter l'Angleterre jusqu'au bout mais s'incline

La discipline

Leitmotiv récurrent depuis l'arrivée comme entraineur de la défense de Shaun Edwards, les Tricolores ont été pénalisés à neuf reprises à Murrayfield. Un nombre important de pénalité alors que les Français ont dominé la rencontre et étaient presque seuls sur le terrain en seconde mi-temps (est-ce dû à un relâchement ?). Un artilleur de la trempe de Dan Biggar ne se fera pas prier pour concrétiser au tableau de marque les fautes françaises.

Les réceptions en l'air

Gros point faible de la France lors des deux dernières rencontres, où les Irlandais et Écossais ont pu multiplier les chandelles dans la boîte pour mettre en difficulté les ailiers mais surtout l'arrière Melvyn Jaminet. Ce dernier d'habitude si serein et impérial dans ce domaine, connaitra un test grandeur nature au Millenium Stadium dont le toit sera (sans doute) fermé pour l'occasion. Dan Biggar risque d'user du pied pour faire gagner du terrain à son équipe du terrain.

Les entames de seconde mi-temps

C'est une récurrence de ces dernières semaines. La France a du mal à revenir du vestiaire performante. Face à l'Irlande, les Bleus ont concédé un 14-0 en l'espace de quelques minutes. De même face à la Nouvelle-Zélande où les All Blacks étaient revenus tambour battant au point de nous faire imaginer le pire. Mais il y a à chaque fois eu un sursaut d'orgueil des coéquipiers d'Antoine Dupont pour forcer la décision en fin de rencontre et s'assurer la suprématie du score. Face à une équipe galloise qui a terminé très fort à Twickenham, on peut s'attendre au meilleur quant au scénario.

6 Nations. Biggar, Cuthbert... Ces joueurs dont l'équipe de France devra se méfier face au Pays de Galles

Danger aux ailes

Damian Penaud, Gabin Villière et Yoram Moefana ont beau être de redoutables joueurs, leurs adversaires Alex Cuthbert, Josh Adams et Louis Rees-Zammit seront de sérieux prétendants pour les duels en bout de ligne. On l'a déjà vu avec Duhan Van der Merwe, l'Écossais s'illustrant face aux Bleus et faisant chauffer les épaules de ses adversaires. Alex Cuthbert, très bon face à l'Angleterre, aura la tâche de marquer physiquement son vis-à-vis (Moefana ou Villière), tandis qu'un potentiel retour de Rees-Zammit face à Damian Penaud mettrait la défense sur l'homme de ce dernier à l'épreuve. Si le XV de France aura la tête au Stade de France face à l'Angleterre, la rencontre à Cardiff dans 10 jours est potentiellement un match piège où la France devra absolument faire le jeu. Les Gallois jouant leur Tournoi sur cette rencontre, ils auront à cœur d'être compétitifs devant leur public. Et c'est peut-être là où l'on attend les joueurs de Fabien Galthié : faire le jeu et prendre le match à son compte, pas uniquement se contenter de se nourrir des fautes et erreurs adverses.