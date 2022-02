RÉSUMÉ VIDÉO. 6 Nations. Le Pays de Galles a fait douter l'Angleterre jusqu'au bout mais s'incline

L'Angleterre est venue à bout du Pays du Galles ce samedi. Le XV de la Rose s'est imposé dans la douleur (23-19), notamment grâce à la botte impeccable de Marcus Smith.

L'Angleterre s'est imposée dans la douleur ce samedi face au Pays de Galles (23-19). La première période, hachée par les arrêts de jeu, verra les hommes d'Eddie Jones mener grâce à la botte efficace de Marcus Smith (4/5). Les Gallois sans idée, s'en sont remis à deux exploits individuels de leur ailier Alex Cuthbert pour donner quelques sueurs froides à un XV de la Rose efficace défensivement. 12-0 aux citrons.

6 Nations. Le Pays de Galles pourrait écarter la fusée Louis Rees-Zammit avant de défier l'Angleterre

Peu après le retour des vestiaires, les visiteurs se feront punir bêtement sur un de leur propre lancer dans leur camp. Elias lobe ses sauteurs et Dombrandt se saisit de la gonfle pour aplatir en coin (17-0). Absents durant 50 minutes, les hommes de Wayne Pivac vont dès lors se réveiller pour inscrire deux essais. Le premier par Josh Adams, bien servi en bout d'aile (54ème) puis le second par le biais de Nick Tompkins après une longue séquence où les Gallois ont pilonné la ligne anglaise. Mais les hommes de Sa Majesté, s'appuieront une nouvelle fois sur le soulier d'or de l'impeccable Marcus Smith, homme du match, pour creuser de nouveau l'écart (23-12 72ᵉ). Le XV du Poireau inscrira un troisième essai par Kieran Hardy à quelques secondes de la fin de la partie, relaçant le suspense (23-19). Mais aux termes d'une dernière attaque désespérée et d'une possession dans le camp anglais, les Gallois se feront gratter le ballon par Maro Itoje. L'Angleterre s'impose sur ses terres et peut toujours rêver d'une victoire finale.