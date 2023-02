VIDÉO. ASM Clermont. SENSATIONNEL ! Après plus d'un an loin du Top 14, Yato colle un triplé à Castres

Alors qu’il n’avait pas joué de l’année 2022, Peceli Yato réalise un retour en fanfare sur les pelouses de Top 14.

Il était rentré pour disputer une demi-heure de jeu du côté de Lyon la semaine dernière. Mais ce samedi 4 décembre, pour sa première comme titulaire depuis plus d’un an, Yato a illuminé le Michelin. Avec une victoire bonifiée 41 à 26, l’ASM Clermont tient son premier match référence sous l’ère Christophe Urios. Car non, le match n’a pas été un long fleuve tranquille pour les Auvergnats. À la pause, ils ne mènent même que d’un tout petit point (17 à 16). Ils ont fait preuve de caractère face à une équipe de Castres qui venait pour décrocher une seconde victoire consécutive. Une dynamique que le CO n’a plus connue depuis octobre dernier. La semaine prochaine, les Tarnais auront d’ailleurs à cœur de continuer leur série de matchs sans défaite au stade Pierre Fabre en Top 14 face à La Rochelle.

Pour Clermont, le salut est venu de Yato

Déjà blessé au genou droit durant la fin de saison 2019-2020, il s’était fait opérer après l’arrêt du championnat dû à la pandémie de Covid_19. De retour sur les pelouses de Top 14 fin 2020, il avait réalisé un joli retour à la compétition avec 5 essais sur la suite de saison. Lors de l’exercice suivant, il va cependant connaître une blessure encore plus importante, cette fois au genou gauche. Opéré en février 2021, il ne jouait déjà plus depuis 2 mois.

Personne n'en parle mais 13 mois plus tard, le surpuissant Peceli Yato (Clermont) a fait son retour en Top 14Plus de 13 mois après son dernier match de haut niveau, il est revenu en tant que titulaire pour défier le Castres Olympique. Auteur d’un triplé en deuxième période, il creuse l’écart face aux visiteurs et offre le bonus offensif à sa formation. Pour Rugbyrama, il prend la parole après cette performance symbolique : “Treize mois, c’est vraiment long (sourire). J’étais déjà heureux de retrouver les copains la semaine dernière, ça fait encore plus de bien de retrouver le Michelin. On a bien travaillé cette semaine pour affronter Castres, et je crois qu’on a réalisé du bon travail d’équipe.”

Vous vous en rappelez ? Il y a quelques mois déjà, Peceli Yato était connu pour ses qualités d'impact player. Souvent décisif dans les fins de matchs, le Fidjien de 30 ans est devenu une référence en la matière. Visiblement, cette qualité se poursuit aussi… quand il est titulaire ! Pour la première fois en plus d'un an, il était titulaire lors d'un match de Top 14. Plus précisément, il faut remonter au 16 octobre 2021 pour retrouver une feuille de match du championnat de France où le joueur fait partie du XV titulaire. Entre-temps, il s'est écoulé pas moins de 477 jours, soit presque 15 mois. Le dernier match de Yato, lui, remontait à une rencontre de Champions Cup face à l'Ulster en décembre de la même année.