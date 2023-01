Personne n'en parle mais 13 mois plus tard, le surpuissant Peceli Yato (Clermont) a fait retour en Top 14

Absent durant plus d'un an à cause d'un genou récalcitrant, le 3ème ligne fidjien de l'ASM Peceli Yato a fait son retour en Top 14 face à Lyon.

Au milieu d'une période clairement morose du côté de Clermont, voilà le genre de nouvelle qui a dû faire plaisir au public asémiste. Lors de la rencontre face à Lyon samedi dernier, il n'a sans doute pas échappé à la communauté jaunarde qu'un grand gaillard, plus aperçu depuis bien longtemps, avait fait son retour sous le maillot de l'ASM. 115 plombes de barbarque fidjienne pour près de 2 mètres de haut et des muscles saillants, vous aurez bien sûr reconnu Peceli Yato. Cela faisait en effet 13 mois que l'enfant de Sigatoka n'avait plus foulé une pelouse du Top 14. La faute à une vilaine blessure au genou qui n'avait fait que repousser son retour à la compétition. RUGBY. TOP 14. Clermont devra se passer de Peceli Yato pendant plusieurs moisEt s'il n'a pas pu empêcher la déroute des siens à Gerland, l'homme aux 35 essais en Top 14 a fait une entrée remarquée sur le synthétique lyonnais. De deux ou trois grosses charges qui ont fait sa renommée, le Fidjien a significativement fait reculer la défense adverse durant la demi-heure qu'il a passée sur le terrain. Ce qu'il fallait pour se remettre dans le bain du Top 14. Même en manque de rythme, le 3ᵉ ligne a prouvé qu'il pouvait être une arme de destruction massive pour les Clermontois. Une excellente nouvelle à la fois pour densifier un pack souvent décimé ces derniers mois. Mais également pour apporter puissance et facteur X à cette équipe 11ᵉ du championnat et en cruel manque de consistance jusqu'ici. Jusqu'à la réception de Castres samedi ? RUGBY. Urios peut-il qualifier Clermont pour les phases finales du Top 14 ?