RUGBY. TOP 14. Clermont devra se passer de Peceli Yato pendant plusieurs mois

Le troisième ligne international fidjien Peceli Yato ne devrait pas rejouer avant la fin de la saison avec Clermont. Il va se faire opérer du genou.

Six, c'est le nombre de matchs que Peceli Yato aura joué cette saison en Top 14. On ne devrait plus revoir le Fidjien sur une pelouse de Top 14 avant plusieurs mois. Pas cette saison en tout cas si on en croit La Montagne. Le quotidien local nous apprend que le 3e ligne international va subir une opération du genou. La durée de son indisponibilité n'est pas connue. Mais selon toute vraisemblance, la nature de l'intervention ne devrait pas lui permettre d'être de retour avant la fin de l'exercice en cours. En effet, Yato traîne un problème au genou depuis plusieurs mois. La dernière intervention, "basée sur une greffe", n'a pas résolu le problème. Une perte pour la formation clermontoise. On sait ce que peut apporter le Fidjien quand il est en forme, tant en attaque qu'en défense, avec sa puissance, ses cannes et sa vision du jeu.