RUGBY. VIDÉO. Sans trembler ! Face à l’UBB, Ihaia West offre la victoire à la Rochelle

Alternant le chaud et le froid durant l’intégralité de la rencontre, l’ouvreur rochelais a pris ses responsabilités au buzzer.

Ce samedi 2 avril, le choc entre l’UBB et le Stade Rochelais avait des allures de phases finales. Avec une moyenne de 92% de plaquages réussis et 600 mètres parcourus par les deux formations en 80 minutes, l’intensité était de mise. En fin de match, c’est l’ouvreur néo-zélandais qui a permis aux maritimes de repartir victorieux de ce duel. Grâce à une ultime pénalité, il délivre les siens d’un Chaban Delmas bien garni et loin d’être acquis à leur cause. Pourtant, Ihaia West n’a pas été irréprochable durant toute la rencontre. S'il a souvent craqué aux moments les plus décisifs, l’ancien des Blues n’a pas croqué hier à Bordeaux. Top 14. VIDÉO. West et La Rochelle enfoncent Toulon dans les bas fonds du classement !

Le haut-niveau a été présent, que cela soit défensivement ou offensivement. Cependant, durant cette partition mutuelle, les deux chefs d’orchestre n’ont pas toujours été à leur aise. Ihaia West a réussi seulement un coup de pied sur deux devant les perches et François Trinh-Duc n’a pas su convertir la domination de son équipe dans le jeu. Il est l’auteur de trois tentatives de drop manquées. Top 14. La Rochelle. Ihaia West, l'homme providentiel du Stade Rochelais ?

Des coups de poker parfois mal sentis se sont également fait observer. Mais dans leurs approximations, les deux hommes se sont montrés en canne dans l’animation. Le manager bordelais Christophe Urios explique les causes de cette défaite. Selon lui et à travers des propos relayés par Rugbyrama, le résultat s’explique ainsi : “On a manqué de réalisme. Nous avions bien préparé cette partie. Tactiquement, nous avons été assez justes. Physiquement, malgré quelques absences, nous avons rivalisé avec eux. Ce fut une défaite cruelle, une de plus, mais il faut s’accrocher.”