RUGBY. VIDEO. Quand Antoine Dupont explique à Thierry Henry sa décision de faire les Jeux Olympiques

Ce n'est maintenant plus un secret pour personne, mais le capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont va participer aux JO en France. Il s'explique.

Une autre rencontre mythique

Une fois de plus, le média Bros a réuni le capitaine du XV de France, Antoine Dupont, et une légende du football français. Cette fois-ci, Thierry Henry succède à Zidane pour rencontrer le joueur du Stade Toulousain.

L'ancien joueur emblématique d'Arsenal, aux 123 sélections en Bleu et avec pas moins de 51 buts au compteur, a joué les journalistes auprès de Dupont.

L'actuel entraîneur de l'équipe de France espoir a évoqué plusieurs thématiques, comme l'élimination prématurée lors de la Coupe du monde. Plus à l'aise et moins intimidé que face à "Zizou", Antoine Dupont s'est livré sur sa future échéance Olympique.

VIDEO. XV de France. ''Plus tu y penses, plus tu te plonges dedans et plus ça fait mal'', confie Dupont à Thierry Henry

"Je vais me mettre un peu en danger"

Quand Thierry Henry demanda à Dupont la raison de sa participation aux Jeux Olympiques, le Toulousain expliqua d'abord que "le fait que ce soit à Paris, ça rajoute un truc". Ensuite, il a également rappelé à l'ancien footballeur que le rugby "n'avait pas cette culture olympique", et que la participation du rugby à 7 remonte à 2016.

"En 2016 pour la première fois, en 2021 ils ne se sont pas qualifiés, là, c'est une occasion que je n'aurai sûrement pas dans ma vie. On a tous des souvenirs des finales de 100m, des souvenirs qui nous ont marqués."

Après, Dupont a aussi avoué son goût le risque : "C'est aussi le côté challenge qui me plaisait, au final, je vais quand même me mettre en danger. Je vais changer de discipline, être avec des mecs qui font ça depuis des années, là où moi, je n'y ai pas joué depuis longtemps."

"Ça me plaisait de tenter une nouvelle expérience, de me mettre en danger avec un objectif immense au bout, mais qui peut être tellement beau. Je me suis dit que je dois au moins mettre les choses en place pour me donner les moyens d'y participer. "

Reste désormais à savoir si le meilleur joueur du monde rayonnera autant à sept qu'à quinze. Dupont devrait d'ailleurs rejoindre l'équipe de France dès le début d'année prochaine, pour effectuer ses premiers tournois majeurs.