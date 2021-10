RUGBY. VIDEO. Les All Blacks marquent plus de 100 points et désintègrent les USA

Ce samedi 23 octobre, les All Blacks ont mis la misère aux Eagles dans l’enceinte du FedEx Field. Score final : 14 à 104.

C’est dans la banlieue de Washington, au FedEx Field plus exactement, qu’a eu lieu l’humiliation. Ce samedi 23 octobre, les All Blacks ont inscrit la bagatelle de 16 essais au XV des États-Unis. Une belle performance qui s’est soldée par le score de 14 à 104. Le match avait commencé avec une cérémonie de recueillement. Avant de réaliser le traditionnel haka, les joueurs américains ont déposé deux tuniques au sol. L’un était un maillot des USA Eagles floqué Wainui, en l’hommage du jeune joueur des Chiefs récemment décédé. L’autre était un maillot noir où l’on pouvait apercevoir la photo de Jerry Collins avec l’inscription “Les légendes ne meurent jamais”. Un bel hommage pour les deux hommes, morts prématurément et dans des circonstances similaires. L’habituelle danse tribale de début de rencontre leur était, elle aussi, dédiée.

CARNET NOIR. À seulement 25 ans, le maori All Black Sean Wainui s'en est allé...

Après cette séquence aussi touchante qu’émouvante, les athlètes ont pris place sur le pré pour faire parler leurs qualités balle en main. Et on peut dire qu’à ce niveau, les amateurs de beau jeu ont été servis ! L’électrique Will Jordan a d’ailleurs inscrit un triplé. Bien que baladés, Richie Mo’Unga et ses coéquipiers inscrivaient un essai toutes les 5 minutes en moyenne, les Américains semblaient heureux d’affronter les triples champions du monde. En attestent les larges sourires visibles sur les visages de certains Eagles durant le haka. RUGBY. Je s'appelle Ethan de Groot, pilier hors normes né en Australie... et titulaire chez les All BlacksLe coach de ces derniers, Gary Gold, a d’ailleurs confié qu’il retiendrait uniquement le positif de cette rencontre. Il dit dans des propos relayés par The Guardian : "J'ai choisi d'être une personne qui cherche le positif dans ce que nous avons fait. Je pense qu'il y a eu des passages où il y avait de bonnes choses. Nous allons prendre un peu d'encouragement en nous disant que, vous savez, pour ces petits passages de jeu, nous avons été en mesure de mettre la pression sur eux. Finalement, nous avons pu marquer deux essais." Par ailleurs, le journal britannique titre son papier “Les All Blacks démolissent les Eagles mais la bannière du Rugby à XV flotte en Amérique”. Une belle leçon d’humilité qui ne peut qu’être utile aux joueurs du pays à la bannière étoilée. Ces derniers préparent leur match de qualification à la Coupe du Monde de Rugby 2023 pour déterminer qui sera l’équipe "America 2”. Ils affronteront le surprenant Chili durant l’été 2022.